Dresden - Am 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC auswärts gegen Dynamo Dresden mit 2:1 gewonnen.
Bereits in der 10. Minute erzielte Patrice Covic das Führungstor für die Gastgeber. Nach einem Zusammenspiel mit seinem Teamkollegen Vincent Vermeij traf Covic aus 15 Metern ins rechte Eck, wobei der Ball noch leicht von Herthas Verteidiger Linus Gechter abgefälscht wurde.
In der 29. Minute erzielte Jon Dagur Thorsteinsson den Ausgleichstreffer für die Gäste. Herthas Stürmer Thorsteinsson hatte den Raum vor dem Sechzehner gut ausgenutzt und traf mit einem leicht abgefälschten Schuss aus 20 Metern ins linke untere Eck.
In der 80. Minute schnürte Thorsteinsson seinen Doppelpack und erzielte den 2:1-Endstand für die Gäste. Erneut hatte Thorsteinsson vor dem Strafraum zu viel Platz und traf per Distanzschuss aus etwa 19 Metern ins rechte untere Eck.
Durch den Sieg bleibt die Hertha vorerst Tabellenführer, während Dresden sich zunächst auf dem 17. Rang befindet.
Bereits in der 10. Minute erzielte Patrice Covic das Führungstor für die Gastgeber. Nach einem Zusammenspiel mit seinem Teamkollegen Vincent Vermeij traf Covic aus 15 Metern ins rechte Eck, wobei der Ball noch leicht von Herthas Verteidiger Linus Gechter abgefälscht wurde.
In der 29. Minute erzielte Jon Dagur Thorsteinsson den Ausgleichstreffer für die Gäste. Herthas Stürmer Thorsteinsson hatte den Raum vor dem Sechzehner gut ausgenutzt und traf mit einem leicht abgefälschten Schuss aus 20 Metern ins linke untere Eck.
In der 80. Minute schnürte Thorsteinsson seinen Doppelpack und erzielte den 2:1-Endstand für die Gäste. Erneut hatte Thorsteinsson vor dem Strafraum zu viel Platz und traf per Distanzschuss aus etwa 19 Metern ins rechte untere Eck.
Durch den Sieg bleibt die Hertha vorerst Tabellenführer, während Dresden sich zunächst auf dem 17. Rang befindet.
© 2026 dts Nachrichtenagentur