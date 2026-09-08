Luzern - Die Menschen in der Schweiz zählen auf eine sichere Altersvorsorge. Die Leistungen aus der AHV und der Pensionskassen sollen dafür sorgen, dass der gewohnte Lebensstandard im Alter gehalten werden kann. Als ein geeignetes Mittel dafür sehen viele beim Bezug von Altersleistungen eine Kombination aus Kapital und Rente, wie eine Studie der Hochschule Luzern (HSLU) zeigt. Der Bundesrat verfolgt seit Jahren das politische Ziel, dass die 1. und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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