Bern - Die BLS hat am Dienstag den Abbau von rund 40 Vollzeitstellen angekündigt. Zudem schliesst sie fünf Reisezentren und spart beim Service. Ursache sei der zunehmende Kostendruck im öffentlichen Verkehr. Den Personalabbau will die BLS nach Möglichkeit über Fluktuationen oder interne Wechsel abfedern, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Beschlossen ist weiter die Schliessung der Reisezentren in Seftigen, Hasle-Rüegsau, Ins, Münsingen und Zollikofen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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