Regensdorf - Die Migros will mit ihrem neuen Verteilzentrum in Regensdorf ZH das Online-Geschäft deutlich ankurbeln. Das Sortiment wächst um 60 Prozent. Konkret werden künftig 21'000 Produkte bei Migros Online verfügbar sein, nachdem es bisher 12'500 gewesen waren, wie der Detailhändler am Dienstag vor den Medien in Regensdorf bekannt gab. Damit erreiche man im Onlinehandel die Standardsortimentsbreite von einem MMM-Supermarkt der Migros, sagte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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