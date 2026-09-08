Magdeburg - BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht hat sich für die Wahl eines AfD-Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt ausgesprochen.
"Ob wir jemanden wählen, hängt natürlich von der konkreten Kandidatur ab", sagte sie dem "Stern" unter Bezug auf die neue BSW-Fraktion im Magdeburger Parlament. "Aber es ist für uns unstrittig, dass der AfD als mit Abstand stärkster Fraktion das Amt des Parlamentspräsidenten zusteht."
Der neu gewählte Landtag von Sachsen-Anhalt muss bis zum 6. Oktober zusammentreten und einen Präsidenten oder eine Präsidentin wählen. Der AfD steht als größter Fraktion im ersten Wahlgang das alleinige Vorschlagsrecht zu. Die Fraktion kommt mit 39 Mitgliedern zusammen mit den fünf BSW-Abgeordneten auf die nötige absolute Mehrheit im 83-köpfigen Parlament.
"Ob wir jemanden wählen, hängt natürlich von der konkreten Kandidatur ab", sagte sie dem "Stern" unter Bezug auf die neue BSW-Fraktion im Magdeburger Parlament. "Aber es ist für uns unstrittig, dass der AfD als mit Abstand stärkster Fraktion das Amt des Parlamentspräsidenten zusteht."
Der neu gewählte Landtag von Sachsen-Anhalt muss bis zum 6. Oktober zusammentreten und einen Präsidenten oder eine Präsidentin wählen. Der AfD steht als größter Fraktion im ersten Wahlgang das alleinige Vorschlagsrecht zu. Die Fraktion kommt mit 39 Mitgliedern zusammen mit den fünf BSW-Abgeordneten auf die nötige absolute Mehrheit im 83-köpfigen Parlament.
© 2026 dts Nachrichtenagentur