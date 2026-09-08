Warschau - Polens Außenminister Radek Sikorski hat nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt vor den Folgen eines weiteren Erstarkens der Partei gewarnt. Deutschlands militärische Aufrüstung sei aus polnischer Sicht ausdrücklich erwünscht - solange das Land demokratisch geführt werde, sagte Sikorski dem "Handelsblatt".
"Wir wollen, dass Deutschland unter demokratischer Führung und als größte Volkswirtschaft Europas eine starke Rolle bei der Sicherung unserer gemeinsamen Sicherheit spielt", so der Minister. "Aber wir erinnern uns nur allzu gut daran, wohin ein wiederbewaffnetes Deutschland in den Händen einer rechtsextremen, prorussischen Partei führen kann - und genau das repräsentiert die AfD."
Die Bundesregierung baut ihre Verteidigungsausgaben derzeit massiv aus und hat das Ziel ausgegeben, die Bundeswehr zur "konventionell stärksten Armee Europas" zu machen. Auch in Frankreich ruft der Erfolg der AfD Sorgen vor einem militärisch starken, europafeindlichen Deutschland hervor.
"Wir wollen, dass Deutschland unter demokratischer Führung und als größte Volkswirtschaft Europas eine starke Rolle bei der Sicherung unserer gemeinsamen Sicherheit spielt", so der Minister. "Aber wir erinnern uns nur allzu gut daran, wohin ein wiederbewaffnetes Deutschland in den Händen einer rechtsextremen, prorussischen Partei führen kann - und genau das repräsentiert die AfD."
Die Bundesregierung baut ihre Verteidigungsausgaben derzeit massiv aus und hat das Ziel ausgegeben, die Bundeswehr zur "konventionell stärksten Armee Europas" zu machen. Auch in Frankreich ruft der Erfolg der AfD Sorgen vor einem militärisch starken, europafeindlichen Deutschland hervor.
© 2026 dts Nachrichtenagentur