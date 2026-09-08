Die Übernahme der Firma Green Earth Powerwashing in die DaaS-Sparte bereichert das Unternehmen mit Franchise-Erfahrung und einem Modell zur beschleunigten Einführung drohnenbasierter Hochdruckreinigungsdienste für Gebäudeaußenbereiche und öffentliche Räume

Vancouver, British Columbia, 8. September 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech" oder das "Unternehmen") - ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat - gibt bekannt, dass das Unternehmen derzeit an der strategischen Planung und Entwicklung eines Franchise-Geschäftsmodells arbeitet, um im Rahmen seiner Drone-as-a-Service-Plattform markenspezifische, drohnenbasierte Hochdruckreinigungsdienste auf den Markt zu bringen. Die geplante Strategie baut direkt auf der Franchise-Infrastruktur und dem operativen Knowhow auf, die das Unternehmen durch die jüngste Übernahme der Firma Green Earth Powerwashing LLC mit Sitz in Florida am 23. Juni 2026 hinzugewonnen hat. Green Earth ist ein Reinigungsdienstleister, der über ein bereits bestehendes, registriertes Franchise-System sowie Franchisenehmer verfügt, die Kunden im kommunalen bzw. gewerblichen Bereich und in der Hotellerie in Zentral- und Südflorida betreuen.

"Wir sind schon seit längerem an einer Franchise-Strategie für unsere Drone-as-a-Service-Plattform interessiert, über die im Laufe der Zeit mehrere Dienstleistungssparten eingebunden werden können. Die Übernahme der Firma Green Earth versetzt uns nun in die Lage, unsere erste drohnengestützte Dienstleistung - die Hochdruckreinigung - mit Hilfe dieses Modells rascher auf den Markt zu bringen", so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. "Durch diese Übernahme verfügen wir über eine Franchise-Infrastruktur, geschulte Mitarbeiter sowie Kundenbeziehungen, die uns dabei helfen, unseren Plan möglichst rasch umzusetzen. Unsere Aufgabe ist es nun, eine Strategie und ein Betriebshandbuch zu entwickeln, mit denen wir die Drohnentechnologie auf dieser Grundlage integrieren und die ersten Dienste in Florida anbieten können. Anschließend ist eine Expansion in weitere geografische Märkte auf nationaler Ebene geplant."

Die Initiative befindet sich derzeit noch im Planungsstadium. Das Unternehmen hat die Absicht, das vorhandene Franchise-Knowhow sowie die entsprechenden Systeme und das Betreibernetzwerk als Grundlage für dieses Modell zu nutzen. Ziel ist es, die KI-gestützte Drohnentechnologie samt Workflows in die konventionelle Hochdruckreinigung einzubinden, um sowohl den Franchisenehmern als auch deren Kunden mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und Servicequalität zu bieten.

Das Konzept sieht hier den Einsatz der ZenaDrone-Drohne IQ Square vor, die derzeit für Inspektions- und Wartungsarbeiten im Außenbereich entwickelt wird. Ausgestattet mit einem Hochdruckreinigungsaufsatz und einem Wassersystem reinigt sie Gebäudeaußenflächen, Fassaden, Dächer und andere schwer zugängliche Oberflächen aus der Luft. Die Bedienung und Überwachung erfolgt durch einen Techniker am Boden. ZenaTech ist überzeugt, dass dieser Ansatz die Arbeitssicherheit und Servicegeschwindigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Methoden mit Leitern und Gerüsten verbessern kann, insbesondere bei Hochhäusern. Diese Anwendungsform befindet sich derzeit in der Testphase und ist noch nicht kommerziell im Einsatz.

Der weltweite Markt für drohnengestützte Reinigungsdienste, zu dem auch die Hochdruckreinigung mittels Drohnen zählt, wurde laut Angaben des Marktanalysten Valuates Reports im Jahr 2024 mit über 5 Mrd. USD bewertet und dürfte bis zum Jahr 2031 auf über 15 Mrd. USD ansteigen. Das entspricht einer jährlichen Zuwachsrate von knapp 17 %. Aus Sicht von ZenaTech bietet Floridas hohe Dichte an Hochhäusern sowie gewerblichen und öffentlichen Gebäuden eine starke Erstnachfrage im Vorfeld einer geplanten Expansion auf nationaler Ebene.

ZenaTechs Drone-as-a-Service-Plattform wird entwickelt, um Unternehmens- und Regierungskunden einen abonnementbasierten Zugang zu drohnenbasierten Diensten zu bieten. Das Leistungsspektrum umfasst Vermessungen, Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigung, Bestandsmanagement sowie Präzisionslandwirtschaft, wobei für den Kunden die mit dem Besitz einer Drohne verbundenen Kosten und der Betriebsaufwand entfallen. Bei der akquisebasierten DaaS-Strategie des Unternehmens liegt der Fokus vor allem auf dem Erwerb etablierter, profitabler Dienstleistungsfirmen, die aktuell noch auf Low-Tech-Prozesse mit einem geringen Digitalisierungsgrad setzen und wo die Drohnentechnologie in den bestehenden Betrieb eingebunden werden soll. Ziel ist der Aufbau eines globalen Multi-Service-Netzwerks, das von Stammkunden und wiederkehrenden Einnahmen getragen wird.

Einzelheiten zum Franchiseangebot befinden sich derzeit in der Planungsphase. Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit nach Ausarbeitung der Strategie und des dazugehörigen Betriebshandbuchs veröffentlicht.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech die Entwicklung von KI-Drohnen für Anwendungen wie Landwirtschaft und Logistik sowie für die Bereiche ISR, Fracht und Counter-UAS für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und fortschrittlicher KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio umfasst die Drohne https://www.zenatech.com/drone-technology-solutions/ für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung, die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser und die IQ Octo für die Präzisionslandwirtschaft. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung maritimer Abfangdrohnen zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme (Counter-UAS) sowie eines integrierten Verteidigungssystems.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

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Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Dazu gehört auch die oben beschriebene geplante Franchise-Strategie für die drohnenbasierte Hochdruckreinigung, die sich derzeit in der Planungsphase befindet und Änderungen unterliegen kann. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "vorhersehen", "anstreben", "suchen", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Umsätze, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; die Fähigkeit des Unternehmens, eine Franchise-Geschäftsstrategie und ein Betriebshandbuch für drohnenbasierte Hochdruckreinigungsdienste zu entwickeln und fertigzustellen sowie diese Strategie in Florida und landesweit wie derzeit vorgesehen umzusetzen; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, beispielsweise Drohnenprodukte wie ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für Märkte wie derzeit vorgesehen zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen oder Franchiseverträge abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. in anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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