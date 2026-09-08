Die Verbändevereinbarung zur Installation von Photovoltaik-Anlagen besteht seit März 2024 zwischen dem Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) und dem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) sowie der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) und der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU). Im September 2024 schloss sich der Zentralverband Sanitär, Heizung Klima (ZVSHK) an. Jetzt ist die Vereinbarung erweitert und ergänzt worden. Ab dem 1. September tragen auch Holzbau Deutschland - Bund Deutscher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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