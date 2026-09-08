Zürich - Die Schweizer Pensionskassen erwirtschafteten 2025 im Schnitt eine Rendite von mehr als 6 Prozent. Und auch 2026 steht laut dem Pensionskassenberater Complementa bis August bisher ein Plus von rund 5 Prozent zu Buche. Erzielt wird die Rendite immer öfter mit hohen Aktienanteilen und illiquiden Anlagen in den Portfolios. «Der Obligationenanteil erreichte einen neuen Tiefststand, während Aktien das zweite Jahr in Folge den grössten Anteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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