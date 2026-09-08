Schwyz - Die Sparkasse Schwyz AG gehört bei der Vermögensverwaltung mit fester Beratungsperson zu den kostengünstigsten Instituten der Schweiz. Dies zeigt eine Analyse des Vergleichsdienstes moneyland.ch. Die Sparkasse Schwyz AG gehöre auch 2026 zu den günstigsten Anbietern von Vermögensverwaltung in der Schweiz, schreibt die Regionalbank in einer Mitteilung. Sie stützt sich dabei auf eine Ende August veröffentlichte Erhebung des Online-Vergleichsdienstes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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