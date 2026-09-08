Bern - Die Strompreise gehen 2027 leicht zurück. Laut der Elektrizitätskommission sinken die Tarife im Mittel um vier Prozent. Für einen typischen Haushalt fällt die Stromrechnung auf das Jahr gerechnet um 53 Franken tiefer aus. Doch es gibt regionale Unterschiede. Im Mittel bezahlt ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden 2027 26,45 Rappen pro Kilowattstunde. Das ergibt 1194 Franken oder 53 Franken weniger im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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