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Markus Weingran
08.09.2026 15:27 Uhr
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Duell: Shell vs. Repsol: Rolls-Royce: Kooperation | Novartis: Absturz | Scheinchentag mit Öl & Zucker

Die Öl- und Zuckerpreise sind im August stark in die Höhe gezogen. An unserem Scheinchentag schauen wir darauf, wie sich Anleger in diesem Bereich gut aufstellen können. Wir stellen Ihnen 3 Derivate für das Depot vor.Scheinchentag in der wO Börsenlounge Wir gestalten den Dienstag neu in der Börsenlounge. Ab sofort gibt es mehr Salz in der Suppe. Wir stellen Ihnen am zweiten Tag der Woche immer mindestens zwei Derivate vor, die wir für besonders aussichtsreich halten. Zum Start gibt es einem Blick auf den Zuckermarkt, da der Preis zuletzt kräftig in die Höhe gezogen ist. Sollten Anleger noch Long gehen oder sich für die Shortseite entscheiden? Drei Aktien und zwei Derivate bieten Ihnen die …

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© 2026 Markus Weingran
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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