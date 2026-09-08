Duell: Shell vs. Repsol: Rolls-Royce: Kooperation | Novartis: Absturz | Scheinchentag mit Öl & Zucker

Die Öl- und Zuckerpreise sind im August stark in die Höhe gezogen. An unserem Scheinchentag schauen wir darauf, wie sich Anleger in diesem Bereich gut aufstellen können. Wir stellen Ihnen 3 Derivate für das Depot vor.Scheinchentag in der wO Börsenlounge Wir gestalten den Dienstag neu in der Börsenlounge. Ab sofort gibt es mehr Salz in der Suppe. Wir stellen Ihnen am zweiten Tag der Woche immer mindestens zwei Derivate vor, die wir für besonders aussichtsreich halten. Zum Start gibt es einem Blick auf den Zuckermarkt, da der Preis zuletzt kräftig in die Höhe gezogen ist. Sollten Anleger noch Long gehen oder sich für die Shortseite entscheiden? Drei Aktien und zwei Derivate bieten Ihnen die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran