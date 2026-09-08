Luzern - Die Fluggesellschaft Swiss und das Verkehrshaus der Schweiz haben ein gemeinsames Museumsprojekt für den letzten Airbus A340-300 der Swiss-Flotte angekündigt. Das Flugzeug soll Anfang 2028 in die Luftfahrtausstellung in Luzern integriert werden. Bis zur Umsetzung sind jedoch noch umfangreiche technische, finanzielle und behördliche Fragen zu klären, wie die Swiss und das Verkehrshaus am Dienstag mitteilten. Das rund 125 Tonnen schwere Flugzeug, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab