München (ots) -Trüffel gilt als Inbegriff der gehobenen Küche. Bei L'Osteria landet er jetzt dort, wo Genuss im Alltag stattfindet: auf der Pizza. Mit der "Mamma Mia"-Aktionswoche serviert die Markengastronomie vom 12. bis 20. September erstmals die Pizza Tartufo - mit frisch gehobeltem schwarzem Trüffel in allen teilnehmenden Restaurants für 11,95 Euro."Den Verzehr von Trüffel verbinden die meisten Menschen schnell mit weißen Tischdecken, Silberbesteck und einem Fünf-Gänge-Menü", sagt John Schlüter, CMO von L'Osteria. "Wir bringen jetzt zum ersten Mal frisch gehobelten schwarzen Trüffel auf unsere Pizzen. Nicht, um daraus etwas Kompliziertes zu machen, sondern um unseren Gästen einen besonderen Moment zu schenken, ganz unkompliziert."Was Trüffel so besonders machtTrüffel ist kein Gemüse und auch keine Knolle, sondern ein Pilz, der unter der Erde wächst. Sein eigentliches Geheimnis liegt im Duft: Schwarzer Trüffel bringt erdige, nussige und leicht würzige Aromen mit, die sich besonders gut auf warmen Speisen entfalten. Deshalb wird er traditionell erst zum Schluss frisch über Pasta, Risotto, Ei - oder eben Pizza - gehobelt."Gerade die Pizza bietet für Trüffel eine ideale Bühne: Der warme Teig, der geschmolzene Käse und das frisch gehobelte Aroma verbinden sich direkt am Tisch zu einem Genussmoment, der gleichzeitig besonders und unkompliziert ist. Oder, um es italienisch zu sagen: viel Geschmack, wenig Tamtam", sagt John Schlüter."Mamma Mia" ist mehr als eine Kampagne zu einer Produktneuheit. Die Aktionswoche lädt dazu ein, sich selbst oder anderen eine Freude zu machen: beim Lunch mit Kolleg:innen, beim Abend mit Freund:innen oder einfach dann, wenn der Alltag nach einem kleinen Upgrade verlangt. Nicht der Anlass macht den Moment besonders, sondern die Menschen, mit denen man ihn teilt.Damit knüpft L'Osteria an eine Markenidee an, die künftig mit zwei wiederkehrenden Genussanlässen im Jahr sichtbarer werden soll: "Festa dell'Amore" im Februar und "Mamma Mia" im September. Beide Wochen setzen bewusst auf zeitlich begrenzte, besondere Erlebnisse statt auf eine dauerhafte Angebotslogik, als Einladung an neue Gäste und als Dankeschön an die L'Osteria Lover."Wir wollen zeigen, dass Wertigkeit und Zugänglichkeit Hand in Hand gehen können", sagt John Schlüter. "Für uns bedeutet gutes Preis-Leistungs-Verhältnis nicht, Qualität kleiner zu machen. Es bedeutet, sie so anzubieten, dass eine Vielzahl an Menschen sie miteinander erleben können." Für die Trüffel-Aktion holt sich L'Osteria prominente Verstärkung: Reality-TV-Star und Influencerin Leyla Heiter wird zum Testimonial der "Mamma Mia"-Woche. Als bekennende Genuss- und Lifestyle-Liebhaberin steht sie für eine unmittelbare, unverkopfte Freude an besonderen Momenten und macht für Fans und Follower erlebbar, worum es bei der Pizza Tartufo geht: frisch gehobelter schwarzer Trüffel als kleiner Luxus-Moment im Alltag."Ich liebe ja alles, was sich nach Luxus anfühlt, aber dafür muss man nicht direkt nach Dubai fliegen oder auf einen besonderen Anlass warten", sagt Leyla Heiter, "Pizza, frisch gehobelter Trüffel, meine Mädels oder mein Mann Mike: Das ist für mich der Ultra-Luxus. Und das kann man sich jetzt einfach bei L'Osteria für 11,95 Euro gönnen. Ist doch mega." John Schlüter, CMO von L'Osteria, ergänzt: "Leyla steht für große Emotionen und die Freude daran, sich etwas zu gönnen. Gleichzeitig nimmt sie Genuss und Luxus nicht übertrieben ernst, sondern feiert ihn auf ihre eigene, nahbare Art. Genau diese Energie passt zu L'Osteria und zu unserer Pizza Tartufo: ein besonderer Genuss, der keinen großen Anlass braucht."Aktionsdetails auf einen Blick- Produkt: Pizza Tartufo mit frisch gehobeltem schwarzem Trüffel- Preis: 11,95 Euro- Add-on: Franciacorta, 0,1 Liter für 6,00 Euro; ausschließlich in Verbindung mit einer Pizza Tartufo erhältlich- Verfügbarkeit: Erhältlich in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Frankreich für 11,95 EUR, in Tschechien für 345 CZK sowie in der Schweiz für 22,90 CHF - jeweils solange der Vorrat reicht.Infobox Trüffel-Wissen- Trüffel wurde lange für magisch gehalten. Weil er unterirdisch wächst und sich kaum kultivieren ließ, ranken sich seit der Antike Mythen um den Pilz.- Früher suchten Schweine nach Trüffeln. Heute übernehmen meist speziell ausgebildete Hunde die Suche: Sie sind leichter zu lenken und fressen den Fund nicht selbst auf.- Trüffel ist ein Duft-Phänomen. Seine Wirkung entsteht weniger über Masse als über die Aromatik. Deshalb reichen oft schon wenige frisch gehobelte Scheiben.- Der "Trüffelgeschmack" ist nicht immer Trüffel. Viele Produkte mit Trüffel-Aroma arbeiten mit Trüffelöl oder Aromastoffen. Bei der Pizza Tartufo von L'Osteria kommt hingegen frisch gehobelter schwarzer Trüffel zum Einsatz.- Nicht jeder Trüffel ist gleich. Es gibt zahlreiche Arten, schwarzer und weißer Trüffel sind die bekanntesten, unterscheiden sich aber deutlich in Duft, Saison und Verwendung.Über L'OsteriaIn Nürnberg eröffnete im Jahr 1999 die erste L'Osteria, die schnell zum Geheimtipp wurde. Der Erfolg des "netten Italieners von nebenan" bestärkte die Gründer, Friedemann Findeis und Klaus Rader, das Konzept weiterzuverbreiten. Schon bald ging es von Bayern nach ganz Deutschland, bis 2011 schließlich das erste Mal in Österreich Auslandsluft geschnuppert wurde. Mit der Schweiz, England, Tschechien, den Niederlanden, Frankreich, Luxemburg, Polen und Spanien kamen acht weitere europäische Länder hinzu. Aktuell ist L'Osteria an über 200 Standorten in zehn Ländern vertreten. Das Unternehmen setzt auf ein kooperatives Miteinander von Lieferant:innen, Partner:innen und Mitarbeitenden sowie auf Mitarbeitenden-Förderung. Auch der Gast profitiert vom gelebten "La Famiglia"-Gefühl: Service und Gastfreundschaft werden bei L'Osteria großgeschrieben. Die zuverlässige Qualität der Produktpalette rund um die "beste beste Pizza & Pasta d'amore" und ein ansprechendes Ambiente im Restaurant sowie das gute Preis-Leistungs-Verhältnis runden das Konzept ab.Pressekontakt:FR L'Osteria SESamanta Dörfler / Anna PlossOtl-Aicher-Straße 6080807 MünchenTelefon: 089 / 3898989 - 0E-Mail: press@losteria.deMehr Informationen unter: www.losteria.netOriginal-Content von: FR L'Osteria SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181288/6348131