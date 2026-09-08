Hamburg (ots) -Der neue Philips Lumea IPL 9900 Pro (https://us.list-manage.com/BOASMAsmwjX?e=91020f8e6e&c2id=fb6e07591dee6032575bf3a989ac5510) kombiniert Live-Audio-Feedback, intelligente Bewegungsführung und personalisierte Empfehlungen für eine komfortable IPL-Haarentfernung zu Hause. Bei regelmäßiger Anwendung gemäß Behandlungsplan sorgt Philips Lumea für langanhaltend glatte Haut.*Als weltweit führende IPL-Marke** vereint Philips mit dem neuen Lumea IPL 9900 Pro (https://us.list-manage.com/meyE2J5W0oh?e=91020f8e6e&c2id=fb6e07591dee6032575bf3a989ac5510) jahrzehntelange IPL-Forschung in einen persönlichen Beauty-Coach. Dank neuester Technologie und Echtzeit-Audioführung sorgt der neue Philips Lumea für eine effiziente und präzise Anwendung.Die einfache Art der langanhaltenden Haarentfernung mit dem neuen Philips Lumea IPL 9900 ProDie intelligente Lumea IPL-App verfolgt die Bewegungen während der Anwendung in Echtzeit. Während der Behandlung an Beinen und Armen gibt der neue Lumea IPL 9900 Pro (https://us.list-manage.com/CKpAs54T_B0?e=91020f8e6e&c2id=fb6e07591dee6032575bf3a989ac5510) Live-Audio-Feedback und unterstützt so die richtige Anwendungstechnik. Die Behandlung der Beine wird mit visuellen Step-by-Step-Anleitungen begleitet, damit auch wirklich jede Stelle erreicht wird.Langanhaltende Ergebnisse für bis zu fünf Jahre*Für alle, die sich ohne Körperbehaarung am wohlsten fühlen, gehört Haarentfernung oft zur regelmäßigen Pflegeroutine und kann dabei schnell Hektik und Zeitnot mit sich bringen. Besonders morgens kann die geplante Rasur im alltäglichen Stress eine zusätzliche Belastung sein. Der Philips Lumea IPL 9900 Pro (https://us.list-manage.com/3ZTSabsQdyz?e=91020f8e6e&c2id=fb6e07591dee6032575bf3a989ac5510) reduziert diesen Aufwand auf ein Minimum: Mit einer Haarreduktion von über 80 % nach nur zwei Behandlungen*** und bis zu fünf Jahren glatter Haut*, die nach der anfänglichen Behandlungsphase nur noch eine Anwendung pro Monat braucht. So verschwindet der Rasur-Stress im Bad und macht Platz für spontane Unternehmungen und jederzeit selbstbewusstes Auftreten.Auf Haut und Haare abgestimmte SelfcareJeder ist einzigartig und braucht eine Haarentfernungsroutine, die individuell auf Haut und Haare abgestimmt ist. Der Philips Lumea IPL 9900 Pro (https://us.list-manage.com/7WBJbs1Ds5R?e=91020f8e6e&c2id=fb6e07591dee6032575bf3a989ac5510) ist mit der intelligenten SenseIQ Pro- und SmartSkin-Sensortechnologie ausgestattet, die den individuellen Hautton automatisch erkennt und die optimale Lichteinstellung empfiehlt. Auch die Berichte zum Haarwachstum und die personalisierten Empfehlungen machen die individuellen Fortschritte gut sichtbar und helfen dabei, motiviert am Ball zu bleiben.Wirksam und sicher auch für empfindliche HautDer Philips Lumea IPL 9900 Pro (https://us.list-manage.com/19EUHUp5jjO?e=91020f8e6e&c2id=fb6e07591dee6032575bf3a989ac5510) arbeitet mit sanften Lichtimpulsen, die die Haarfollikel während ihrer Wachstumsphase in eine Ruhephase versetzen. Dadurch fallen die Haare aus und das Nachwachsen wird langfristig reduziert. Philips Lumea IPL 9900 Pro (https://us.list-manage.com/tJC29Pa1bFc?e=91020f8e6e&c2id=fb6e07591dee6032575bf3a989ac5510) verbindet klinisch nachgewiesene Wirksamkeit mit hohen Sicherheitsstandards für die IPL-Anwendung zu Hause. Das Gerät ist sowohl gemäß der EU-MDR als auch von der US-amerikanischen FDA zugelassen**** und bietet Anwender:innen die Sicherheit, sich auf wirksame und zuverlässige Ergebnisse in Salonqualität verlassen zu können.VerfügbarkeitDer neue Philips Lumea IPL 9900 Pro ist ab sofort auf philips.de (https://us.list-manage.com/16oPCiHEnMb?e=91020f8e6e&c2id=fb6e07591dee6032575bf3a989ac5510) und im Handel erhältlich. UVP: 799,99 Euro. Philips Lumea ist auf Langlebigkeit und Leistung ausgelegt und bietet eine Garantie von bis zu 5 Jahren.*****__________________________________________________* Bei kontinuierlichen monatlichen Auffrischungsbehandlungen gemäß dem angegebenen Behandlungsplan.** Marktführer-Forschungsinstitut, Einzelhandelswert und -volumen MAT Dezember 2025, je IPL-Kategorie.*** Durchschnittsergebnisse an den Beinen**** Basierend auf tragbaren IPL-Geräten für zu Hause, die auf dem Markt erhältlich sind***** Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem KaufPressekontakt:Philips PressebüroE-Mail: philips.press@fleishman.comMobil: +49 172 400 4177Original-Content von: Philips Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6711/6348143