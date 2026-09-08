Bellinzona - Das Bundesstrafgericht hat Pierre Mirabaud der Bestechung fremder Amtsträger und der qualifizierten Geldwäscherei schuldig gesprochen. Der Ex-Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Der Genfer Bankier, heute im Ruhestand, hatte ein abgekürztes Verfahren beantragt. Bei der Verhandlung am Dienstag ging es für die Strafkammer insbesondere darum, zu prüfen, ob ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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