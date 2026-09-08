Bern - Die Schweiz schneidet in der aktuellen PISA-Studie im internationalen Vergleich zwar gut ab. Diese gute Position darf jedoch nicht über eine besorgniserregende Entwicklung hinwegtäuschen: Die Leistungen in Lesen und Mathematik gehen zurück, und mehr als jeder dritte Jugendliche erreicht in mindestens einem der drei untersuchten Kompetenzbereiche das Mindestniveau nicht. Für die Lehrbetriebe führt diese Situation zu zusätzlichem Betreuungsaufwand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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