Bestehende Infrastruktur für den Anschluss von Batteriespeichern nutzen, machen die großen Energiekonzerne gerade vor. Ob RWE, EnBW oder Vattenfall, sie nutzen ihre ehemaligen Kohle- und AKW-Standorte, um dort nun große Batteriespeicher zu errichten. Voltfang verfolgt eine Nummer kleiner und leicht anders gelagert einen ähnlichen Business Case. Das Aachener Unternehmen begann am Dienstag auf dem Gelände des ehemaligen Philips-Werks im TRIWO-Park mit dem Bau eines Batteriespeichers mit 10 Megawatt Leistung und 21 Megawattstunden Kapazität. Möglich mache das ein neuer Anschluss an das bestehende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland