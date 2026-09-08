Magdeburg - Zwei Tage nach der deutlichen CDU-Niederlage bei der Landtagswahl ist Noch-Ministerpräsident Sven Schulze zum neuen Fraktionschef in Sachsen-Anhalt gewählt worden.
Laut übereinstimmenden Medienberichten fiel dabei das Votum am Dienstag mit acht zu sieben Stimmen denkbar knapp aus. Gegenkandidat war der bisherige Fraktionsvorsitzende Guido Heuer.
Schulze hatte am Montag nach einer Sitzung des Landesvorstands angekündigt, bei einer Neuwahl des Gremiums Ende des Jahres nicht mehr für den Parteivorsitz zu kandidieren. Bis dahin bleibt er allerdings noch Landeschef der CDU.
Die CDU hatte am Sonntag bei der Landtagswahl nur noch 17,2 Prozent der Stimmen erhalten, während sie 2021 noch 37,1 Prozent erzielt hatte. Die AfD wurde mit 43,8 Prozent der Stimmen stärkste Kraft.
Laut übereinstimmenden Medienberichten fiel dabei das Votum am Dienstag mit acht zu sieben Stimmen denkbar knapp aus. Gegenkandidat war der bisherige Fraktionsvorsitzende Guido Heuer.
Schulze hatte am Montag nach einer Sitzung des Landesvorstands angekündigt, bei einer Neuwahl des Gremiums Ende des Jahres nicht mehr für den Parteivorsitz zu kandidieren. Bis dahin bleibt er allerdings noch Landeschef der CDU.
Die CDU hatte am Sonntag bei der Landtagswahl nur noch 17,2 Prozent der Stimmen erhalten, während sie 2021 noch 37,1 Prozent erzielt hatte. Die AfD wurde mit 43,8 Prozent der Stimmen stärkste Kraft.
© 2026 dts Nachrichtenagentur