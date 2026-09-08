Basel - Die frühere Novartis-Tochter Sandoz, vor allem noch bekannt für günstige Nachahmer von Medikamenten wie Diovan oder Lipitor, setzt zunehmend auf das lukrativere Geschäft mit Biosimilars. Die Basler wollen damit ihr Wachstum beschleunigen und gleichzeitig die Profitabilität steigern. Sandoz-Chef Richard Saynor rechnet mit nichts weniger als einer «goldenen Dekade für Biosimilars», wie er am Dienstag an einem Investorenanlass erklärte. Denn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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