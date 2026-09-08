Bei Siemens Energy kommt nach der deutlichen Korrektur der vergangenen Wochen wieder etwas Bewegung rein. Vom jüngsten Tief hat sich die Aktie inzwischen ein gutes Stück gelöst und läuft damit langsam wieder an die nächsten Widerstände heran. Dort dürfte sich zeigen, ob die Erholung diesmal weitergeht oder ob erneut Verkaufsdruck aufkommt. Die Erholung trifft bald auf den ersten Härtetest Nach dem Rücksetzer bis in den Bereich um 140 € haben die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de