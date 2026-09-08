Bei NVIDIA ist die Schwäche aus dem Sommer inzwischen fast wieder vergessen. Zum Redaktionsschluss notiert die Aktie bei rund 228 US$ und damit nur noch wenige Prozent unter dem bisherigen Rekordhoch. Gleichzeitig bleiben die Zahlen stark, die KI-Nachfrage hoch und auch an der Wall Street werden die Kursziele weiter nach oben geschraubt. Das Rekordhoch bleibt zum Greifen nah Charttechnisch sieht es bei NVIDIA weiter ziemlich stark aus. Das bisherige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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