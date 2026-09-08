Die eGain-Aktie ist nach den jüngsten Quartalszahlen deutlich unter Druck geraten und wird inzwischen wieder auf einem Niveau gehandelt, das die langfristigen Chancen des Unternehmens nur eingeschränkt widerspiegelt. Die konsequente Ausrichtung auf KI und Wissensmanagement, eine solide Bilanz und laufende Aktienrückkäufe sprechen dafür, dass sich für langfristig orientierte Anleger eine interessante Gelegenheit ergeben könnte. Das Softwareunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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