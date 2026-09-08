Chief Revenue Officer Eric Appelman wird am 30. September 2026 in Brüssel einen Vortrag halten, in dem er die Weiterentwicklung der Hydrochemolytic-Technologie von Aduro vom Pilotbetrieb bis zum geplanten Einsatz im industriellen Maßstab erörtern wird, während sich Europa auf seine Kreislaufwirtschaftsziele für 2030 vorbereitet

LONDON, Ontario, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute bekanntgegeben, dass Eric Appelman, Chief Revenue Officer, auf der Chemical Recycling Europe ("CRE") Jahreskonferenz 2026 , die vom 29. bis 30. September 2026 in Brüssel, Belgien, stattfindet, einen Vortrag halten wird.

Herr Appelman wird an Sitzung III - CRE-Mitglieder: Fortschritte und FIDs teilnehmen und dort einen Vortrag zum Thema "Hydrochemolytic-Technologie - ein vielversprechender Weg zum Recycling von Polyolefinen" halten. In dem Vortrag werden die Sichtweise und der Ansatz von Aduro hinsichtlich des chemischen Recyclings von Polyolefinen sowie die Entwicklung der Hydrochemolytic-Technologie ("HCT") von der Validierung im Pilotmaßstab bis hin zum industriellen Einsatz erörtert. HCT wird entwickelt, um schwer recycelbare Polyolefine in zirkuläre Kohlenwasserstoffprodukte umzuwandeln, die sich durch eine nachgewiesene Toleranz gegenüber Verunreinigungen sowie durch Produkteigenschaften auszeichnen, die den Anforderungen der nachgelagerten petrochemischen Industrie entsprechen. Die Technologie wird durch ein Portfolio von sieben erteilten Patenten und vier angemeldeten Patenten gestützt. Herr Appelman wird zudem auf die Prozessleistung sowie auf den Übergang von der Pilotanlage "Next Generation Process" ("NGP") zur geplanten "First-of-a-Kind"-Anlage ("FOAK") in Chemelot eingehen.

Die Konferenz findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Europa den Übergang von der Festlegung von Zielen für die Kreislaufwirtschaft hin zur Definition der für deren Erreichung erforderlichen praktischen Rahmenbedingungen fortsetzt. Die Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung ( "PPWR" ) legt ab 2030 Anforderungen an den Recyclinganteil in Kunststoffverpackungen fest, während die kürzlich von der Europäischen Kommission im Rahmen der Richtlinie über Einwegkunststoffe verabschiedeten Vorschriften eine Massenbilanzierung für chemisch recycelte Anteile in Einweg-PET-Getränkeflaschen vorsehen. Zusammen mit Zertifizierungen, Anforderungen an die Produktqualität und der Marktnachfrage gewinnen diese Rahmenbedingungen zunehmend an Bedeutung für Investitionsentscheidungen im Zusammenhang mit neuen Recyclingkapazitäten und der Integration von kreislaufwirtschaftlichen Rohstoffen in etablierte petrochemische Wertschöpfungsketten.

Die Teilnahme von Aduro an der Konferenz erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen die HCT-Technologie für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen im Rahmen seiner NGP-Pilotanlage und seines FOAK-Programms im Industriepark Chemelot in Sittard-Geleen, Niederlande, kontinuierlich vom Pilotbetrieb hin zur industriellen Umsetzung weiterentwickelt. Im Juni 2026 meldete das Unternehmen eine Rückgewinnungsrate flüssiger Kohlenwasserstoffe von etwa 86 % im stationären Betrieb unter Verwendung von aus Kunststoffabfällen zurückgewonnenem Polypropylen; die daraus resultierenden Betriebsdaten dienten als Grundlage für die Verfeinerung der Prozessparameter und die Auslegungsgrundlage für die FOAK-Anlage. Im August 2026 beauftragte Aduro die Saipem S.p.A. mit der Erbringung von Ingenieur- und Beschaffungsdienstleistungen im Rahmen der "Early Works"-Phase für die geplante FOAK-Anlage, wobei Pilotbetriebsdaten mit der Anlagenauslegung, der Integration der Versorgungssysteme und der Verfeinerung der Investitionskostenschätzungen verknüpft werden sollten.

Der Weg zur Skalierung baut zudem auf der im Jahr 2025 abgeschlossenen nachgelagerten Validierung auf, bei der eine aus gemischten Kunststoffabfällen gewonnene, aus HCT stammende Flüssigkeit in Pilotversuchen zum Dampfcracken in Europa in ihrer ursprünglichen Form - ohne Verdünnung oder Hydrobehandlung - verarbeitet wurde. Die Versuche zeigten einen stabilen Ofenbetrieb und Olefinausbeuten, die mit denen herkömmlicher flüssiger Ausgangsstoffe vergleichbar sind, was die potenzielle Integration von aus HCT gewonnenen Flüssigkeiten in die bestehende petrochemische Infrastruktur untermauert.

"Die Herausforderung, vor der unsere Branche steht, besteht nicht mehr lediglich darin, zu zeigen, dass Kunststoff chemisch recycelt werden kann", so Eric Appelman, Chief Revenue Officer bei Aduro. "Der nächste Schritt besteht darin, die globale Kunststoff-Wertschöpfungskette, ihre Einschränkungen und die regulatorischen Anforderungen zu verstehen und gleichzeitig aufzuzeigen, wie HCT so konfiguriert werden kann, dass es sich im industriellen Maßstab in die bestehende petrochemische Infrastruktur integrieren lässt. Bei CRE freue ich mich darauf, den Ansatz von Aduro beim Polyolefin-Recycling vorzustellen, darüber zu berichten, welche Erkenntnisse wir durch die NGP-Pilotanlage gewinnen, und zu erläutern, wie diese Arbeit unseren Fortschritt auf dem Weg zur geplanten FOAK-Anlage in Chemelot beeinflusst."

Aduro trat im März 2026 dem Verband Chemical Recycling Europe bei und baute damit seine Beteiligung an den Diskussionen der europäischen Industrie zum Thema chemisches Recycling aus, darunter zu regulatorischen Rahmenbedingungen, Zertifizierungssystemen, Massenbilanzierung und der Entwicklung politischer Strategien. Diese Bereiche sind von unmittelbarer Bedeutung für die geplante FOAK-Anlage in Chemelot und den möglichen Einsatz von aus HCT gewonnenen kreislauffähigen Rohstoffen innerhalb der europäischen Kunststoff-Wertschöpfungsketten.

Die CRE-Jahreskonferenz 2026 beginnt am 29. September 2026 mit einem Networking-Dinner, gefolgt vom Hauptprogramm der Konferenz am 30. September 2026 in Brüssel. In den Sitzungen werden der regulatorische Rahmen für das chemische Recycling, die Nachfrage nach kreislauffähigen Materialien, die Fortschritte der CRE-Mitglieder sowie die Herausforderung der Aufbereitung im Kunststoffrecycling behandelt. Branchenvertreter und andere interessierte Akteure sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und sich an der Diskussion über den Weg Europas hin zu den Kreislaufwirtschaftszielen für 2030 zu beteiligen. Weitere Informationen zur Anmeldung sowie zum Programm erhalten Sie bei Chemical Recycling Europe unter https://www.chemicalrecyclingeurope.eu .

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.adurocleantech.com

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Abe Dyck

Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

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Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Teilnahme von Eric Appelman an der Jahreskonferenz "Chemical Recycling Europe" 2026 sowie der Themen, die voraussichtlich in seinem Vortrag behandelt werden; die weitere Weiterentwicklung der Hydrochemolytic-Technologie vom Pilotbetrieb hin zum industriellen Einsatz; die Nutzung der Betriebsdaten der NGP-Pilotanlage als Grundlage für das FOAK-Programm des Unternehmens am Standort Chemelot; die potenzielle Integration von HCT-basierten Produkten in bestehende petrochemische Wertschöpfungsketten; sowie die potenzielle Relevanz europäischer Rahmenbedingungen in den Bereichen Regulierung, Zertifizierung, Recyclinganteil und Massenbilanz für die Entwicklung und den Einsatz von Lösungen für die Kreislaufwirtschaft im Kunststoffbereich.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten oder in Aussicht gestellten Ergebnissen abweichen können. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Änderungen am Konferenzprogramm; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und der Skalierung; Verzögerungen bei der Weiterentwicklung des FOAK-Programms; Änderungen der regulatorischen, Zertifizierungs- oder Marktbedingungen; die Marktakzeptanz von aus autologen Zelltherapien (HCT) gewonnenen Produkten; die Verfügbarkeit von Kapital; sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov verfügbar sind.

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