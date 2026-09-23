Bei dem Lauf im September wurden rund 758 Kilogramm Polymer verarbeitet. Dabei wurde eine gleichbleibende Produktqualität erzielt, und die angestrebten Betriebsbedingungen wurden rund zwei Stunden früher wieder erreicht als beim vergleichbaren vorherigen Lauf. Die NGP-Betriebsdaten werden weiterhin im Rahmen der "Early Works"-Planung für das FOAK-Programm bei Chemelot herangezogen.

LONDON, Ontario, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Clean-Technology-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um geringwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute einen aktuellen Bericht über die fortgesetzten Fortschritte im Betriebsprogramm seiner Next-Generation-Process-Pilotanlage ("NGP") vorgelegt.

Highlights

Wiederholbarkeit über aufeinanderfolgende Kampagnen hinweg : Mehrere NGP-Kampagnen, die im Juli, August und September durchgeführt wurden, zeigten eine schrittweise Verbesserung der Prozesssteuerung und des Betriebs der NGP-Anlage, während die Prozess- und Produktleistung bei unterschiedlichen Einsatzstoffzusammensetzungen und Betriebsparametern konstant blieb.

: Mehrere NGP-Kampagnen, die im Juli, August und September durchgeführt wurden, zeigten eine schrittweise Verbesserung der Prozesssteuerung und des Betriebs der NGP-Anlage, während die Prozess- und Produktleistung bei unterschiedlichen Einsatzstoffzusammensetzungen und Betriebsparametern konstant blieb. Leistung bei gemischten Polyolefinen : Während der Kampagne im September betrug die Ausbeute an kondensierbaren Kohlenwasserstoffen 88,8 % bei 100 % Polypropylen ("PP"), 90,8 % bei einer 80:20-Mischung aus PP und Polyethylen ("PE") sowie 89,2 % bei einer 50:50-Mischung aus PP und PE. Die Ausbeute an kondensierbaren Kohlenwasserstoffen umfasst die zurückgewonnenen flüssigen und wachsartigen Kohlenwasserstoffprodukte, nicht jedoch nicht kondensierte Kohlenwasserstoffgase. Die Ergebnisse entsprachen den für die Kampagne festgelegten Zielvorgaben.

: Während der Kampagne im September betrug die Ausbeute an kondensierbaren Kohlenwasserstoffen 88,8 % bei 100 % Polypropylen ("PP"), 90,8 % bei einer 80:20-Mischung aus PP und Polyethylen ("PE") sowie 89,2 % bei einer 50:50-Mischung aus PP und PE. Die Ausbeute an kondensierbaren Kohlenwasserstoffen umfasst die zurückgewonnenen flüssigen und wachsartigen Kohlenwasserstoffprodukte, nicht jedoch nicht kondensierte Kohlenwasserstoffgase. Die Ergebnisse entsprachen den für die Kampagne festgelegten Zielvorgaben. Neueste Kampagne : Die Kampagne im September erstreckte sich über 75 Stunden und umfasste die Verarbeitung von rund 758 Kilogramm Polymer in drei kontrollierten Polyolefin-Einsatzstoffzusammensetzungen.

: Die Kampagne im September erstreckte sich über 75 Stunden und umfasste die Verarbeitung von rund 758 Kilogramm Polymer in drei kontrollierten Polyolefin-Einsatzstoffzusammensetzungen. Gleichbleibende Produktqualität und verbesserte Prozesssteuerung : Die Indikatoren für die Produktqualität entsprachen den Ergebnissen früherer Kampagnen. Nach Änderungen der Prozessbedingungen kehrte das System etwa zwei Stunden schneller als beim vergleichbaren vorherigen Lauf zu den angestrebten Betriebsbedingungen zurück.

: Die Indikatoren für die Produktqualität entsprachen den Ergebnissen früherer Kampagnen. Nach Änderungen der Prozessbedingungen kehrte das System etwa zwei Stunden schneller als beim vergleichbaren vorherigen Lauf zu den angestrebten Betriebsbedingungen zurück. Iterative Weiterentwicklung : Die Betriebserfahrungen werden genutzt, um Anlagen, Instrumentierung, Steuerungstechnik und Betriebsabläufe weiter zu optimieren. Die Änderungen werden zwischen den Kampagnen umgesetzt und in nachfolgenden Läufen ausgewertet.

: Die Betriebserfahrungen werden genutzt, um Anlagen, Instrumentierung, Steuerungstechnik und Betriebsabläufe weiter zu optimieren. Die Änderungen werden zwischen den Kampagnen umgesetzt und in nachfolgenden Läufen ausgewertet. Direkte FOAK-Integration : Die NGP-Betriebsdaten werden weiterhin im Rahmen der "Early Works"-Engineering- und Beschaffungsaktivitäten für das First-of-a-Kind-Programm ("FOAK") bei Chemelot genutzt.

: Die NGP-Betriebsdaten werden weiterhin im Rahmen der "Early Works"-Engineering- und Beschaffungsaktivitäten für das First-of-a-Kind-Programm ("FOAK") bei Chemelot genutzt. Nächster Schritt: Es wird erwartet, dass das NGP-Programm zu längeren Versuchsreihen übergeht, bei denen Kunststoffabfälle potenzieller FOAK-Rohstoffpartner eingesetzt werden. Dabei sollen zunehmend Einsatzstoffe mit einer breiteren Zusammensetzung zum Einsatz kommen, die repräsentativer für die Materialien sind, die für die FOAK-Anlage evaluiert werden.





Der jüngste Versuch im September weitete diese Arbeiten auf einen längeren Betriebszeitraum aus. Ausgehend von der etablierten PP-Betriebsreferenz wurde dabei der PE-Anteil schrittweise erhöht, während die Produktqualitätsindikatoren mit den Ergebnissen früherer Versuche übereinstimmten. Die Ausbeute an kondensierbaren Kohlenwasserstoffen betrug 88,8 % bei 100 % PP, 90,8 % bei der 80:20-Mischung aus PP und PE und 89,2 % bei der 50:50-Mischung aus PP und PE.

Änderungen in der Zusammensetzung des PP/PE-Einsatzstoffs erfordern zeitnahe Anpassungen der Betriebsparameter. In aufeinanderfolgenden Kampagnen werden diese Zusammenhänge untersucht und gleichzeitig die Fähigkeit unter Beweis gestellt, den Betrieb fortzuführen, die Prozesssteuerung aufrechtzuerhalten und nach Änderungen der Einsatzstoffzusammensetzung wieder die Sollbetriebsbedingungen zu erreichen. In der jüngsten Kampagne kehrte das System etwa zwei Stunden früher als beim vergleichbaren vorherigen Lauf zu den Sollbetriebsbedingungen zurück. Dies stellt einen messbaren Hinweis auf die kontinuierliche Verbesserung der Prozesssteuerung und der Betriebsabläufe dar.

Durch den Einsatz kontrollierter PP/PE-Mischungen kann Aduro genau ermitteln, wie sich Änderungen der Einsatzstoffzusammensetzung auf die Prozessbedingungen und das Systemverhalten auswirken, bevor auf komplexere Kunststoffabfall-Einsatzstoffe übergegangen wird, die für das chemische Recycling in Europa relevant sind. Zukünftige Tests sollen einen breiteren Bereich von PP/PE-Zusammensetzungen abdecken, einschließlich einer 80:20-Mischung aus PE und PP.

Die NGP-Pilotanlage vereint Industrieanlagen und Prozesssteuerungstechnik im Pilotmaßstab. Zwischen den Versuchsreihen wertet Aduro Betriebs- und Analysedaten aus, überprüft die Leistungsfähigkeit von Anlagen und Messgeräten und setzt technische sowie betriebliche Verbesserungen um, die sich aus den Tests ergeben haben. In den nachfolgenden Testläufen werden diese Änderungen anschließend unter Betriebsbedingungen bewertet. Dieser iterative Ansatz ermöglicht es, betriebliche Einschränkungen im Pilotmaßstab zu identifizieren und zu beheben und gleichzeitig die Reaktorchemie der Hydrochemolytic-Technologie ("HCT"), die Produktleistung und den Betrieb des integrierten Systems weiter zu bewerten. Auf diese Weise werden praktische Erkenntnisse für die Auslegung und den Betrieb der FOAK-Anlage gewonnen.

Parallel dazu treibt Saipem S.p.A. ("Saipem") die technischen Planungs- und Beschaffungsaktivitäten im Rahmen der "Early Works" für Aduros FOAK-Programm bei Chemelot voran. Der Leistungsumfang umfasst die Überprüfung des Prozessentwurfspakets, die Optimierung kritischer Anlagenteile, die vorläufige Integration der Versorgungssysteme sowie die Weiterentwicklung der Investitionskostenschätzungen. Saipem erhält bereits Betriebsdaten aus der NGP-Pilotanlage. Dadurch können Erkenntnisse aus der Pilotanlage und validierte Verbesserungen direkt in die technische Planung einfließen und die technische Grundlage für die FOAK-Anlage weiter untermauern.

"Die aufeinanderfolgenden NGP-Kampagnen vertiefen unser Verständnis sowohl für die chemischen Prozesse als auch für die Funktionsweise des integrierten Systems", so Ofer Vicus, Geschäftsführer von Aduro. "Mit jeder Veränderung der Einsatzstoffzusammensetzung gewinnt unser Betriebsteam wertvolle Erfahrung darin, die Prozessbedingungen entsprechend anzupassen, das System wieder in den Sollbetrieb zu überführen und dabei eine konstant hohe Produktqualität sicherzustellen. Die Fortschritte, die wir beobachten, spiegeln die praktische Betriebserfahrung wider, die unser Team mit einem Pilotmaßstabssystem sammelt, in das industrielle Anlagenkomponenten und Prozesssteuerungen integriert sind. Da Saipem bereits NGP-Betriebsdaten erhält, können diese Erkenntnisse unmittelbar in die Entwicklung der technischen Grundlage für die FOAK-Anlage einfließen."

In der nächsten Phase des NGP-Programms sind voraussichtlich längere Testläufe mit komplexeren Kunststoffabfällen vorgesehen, darunter potenzielle FOAK-Einsatzstoffe sowie ausgewählte Materialien aus Aduros "Customer Engagement Program". Damit werden die Tests über kontrollierte PP/PE-Mischungen hinaus auf ein breiteres Spektrum von Einsatzstoffen ausgeweitet. Zugleich wird der Betriebsdatensatz um Materialien erweitert, die sowohl für die Entwicklung der FOAK-Anlage als auch für künftige Anwendungstests von Bedeutung sind.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Kanada und den USA.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum fortgesetzten Betrieb und zum Fortschritt der Kampagnen in der NGP-Pilotanlage; zu geplanten Betriebskampagnen mit längerer Laufzeit; zur Bewertung weiterer PP/PE-Einsatzstoffzusammensetzungen und von Kunststoffabfällen; zur Bewertung von Kunststoffabfällen, die von potenziellen Rohstoffpartnern für das FOAK-Projekt geliefert werden; zur möglichen Bewertung von Materialien, die im Rahmen des Kundenbindungsprogramms des Unternehmens anfallen; zur Interpretation und Nutzung von Daten zum Pilotanlagenbetrieb, zur Ausbeute an kondensierbaren Kohlenwasserstoffen, zur Produktqualität und zur Prozesssteuerung; zur Fähigkeit, Betriebsergebnisse bei unterschiedlichen Einsatzstoffen und Prozessbedingungen zu reproduzieren und auszuweiten; zur Umsetzung und Bewertung technischer und betrieblicher Verbesserungen, die durch Tests in der Pilotanlage identifiziert wurden; zur Einbeziehung der NGP-Betriebsdaten in die technische Grundlage für die geplante FOAK-Anlage; zur Entwicklung, Planung, Konstruktion, Finanzierung, Beschaffung, zum Bau, zur Inbetriebnahme und zum Anlauf der FOAK-Anlage sowie der gesamten FOAK-Anlage in Chemelot; zum Umfang und Fortschritt der "Early Works"-Aktivitäten mit Saipem; sowie zum allgemeinen Weg des Unternehmens zur Skalierung und Kommerzialisierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen der Geschäftsführung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der anhaltenden Leistung und Verfügbarkeit der NGP-Pilotanlage; der Fähigkeit, Betriebsergebnisse zu reproduzieren und auszuweiten; der Fähigkeit, längere Versuchsreihen durchzuführen und zusätzliche Einsatzstoffe zu bewerten; der Übertragbarkeit der Daten aus der Pilotanlage auf die Planung und den Betrieb in größerem Maßstab; des erfolgreichen Abschlusses und Fortschritts der "Early Works"-Aktivitäten mit Saipem; der Verfügbarkeit und Eignung von Einsatzstoffen, die von potenziellen Partnern geliefert werden; der Verfügbarkeit von geeignetem Personal, Partnern, Auftragnehmern, Ausrüstung und Kapital; der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen zu erhalten; sowie stabiler Markt-, regulatorischer und wirtschaftlicher Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen betriebliche Herausforderungen oder Verzögerungen bei Versuchsreihen in der Pilotanlage; Schwankungen bei der Zusammensetzung der Einsatzstoffe, der Ausbeute, der Produktqualität oder der Prozessstabilität; die Möglichkeit, dass sich die in einzelnen Versuchsreihen beobachteten Ergebnisse unter anderen Bedingungen oder im größeren Maßstab nicht reproduzieren lassen; Herausforderungen bei der Überführung von Pilotanlagendaten in die technische Planung; Verzögerungen, Änderungen des Umfangs oder Kostensteigerungen, die sich auf die technische Planung, Finanzierung, Beschaffung, den Bau, die Inbetriebnahme oder den Anlauf der FOAK-Anlage auswirken; die Möglichkeit, dass der Auftrag an Saipem nicht über die Phase der Vorarbeiten hinausgeht; die Unfähigkeit, Beziehungen in den Bereichen Einsatzstoffe, Handel, Technik oder Entwicklung aufzubauen oder aufrechtzuerhalten; die Möglichkeit, dass Testprogramme keine Ergebnisse liefern, die eine weitere Entwicklung unterstützen; Einschränkungen in der Lieferkette; Wettbewerb; Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum; Verfügbarkeit und Kosten von Kapital; sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter http://www.sedarplus.ca und auf EDGAR über die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov verfügbar sind.

Den Lesern wird geraten, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur dieser Aussagen, sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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