Chief Revenue Officer Eric Appelman wird den globalen Teams von PepsiCo für Nachhaltigkeit, Verpackung und Innovation die Hydrochemolytic-Technologie als chemische Recyclinglösung für polyolefinreiche Kunststoffabfälle vorstellen, wobei der Schwerpunkt auf flexiblen und mehrschichtigen Verpackungen liegt

LONDON, Ontario, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das mithilfe chemischer Verfahren geringwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, hat heute bekannt gegeben, dass es eingeladen wurde, bei der zweiten Ausgabe des "PepsiCo Sustainability Innovation Hub" zu präsentieren, die am 23. September 2026 im Hábitat CDMX in Mexiko-Stadt stattfindet.

Eckpunkte

Aduro ist eines von zehn Unternehmen, die zur Teilnahme an der zweiten Ausgabe des "PepsiCo Sustainability Innovation Hub" am 23. September 2026 im Hábitat CDMX in Mexiko-Stadt eingeladen wurden.

Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit zum direkten Austausch mit PepsiCo-Teams aus Lateinamerika und dem gesamten globalen Unternehmen, darunter aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Verpackung, Innovation sowie den damit verbundenen technischen und betriebswirtschaftlichen Funktionen.

Eric Appelman, Chief Revenue Officer, wird die Hydrochemolytic-Technologie ("HCT") als chemischen Recyclingweg für komplexe, polyolefinreiche flexible Folien und mehrschichtige Kunststoffverpackungen vorstellen - Produktformen, die mit etablierten Recyclingverfahren nur begrenzt kompatibel sind.

Die Teilnehmer werden gebeten, sich mit einer konkret definierten Herausforderung von PepsiCo auseinanderzusetzen und die vorgeschlagene Lösung, den potenziellen Nutzen, die Wirtschaftlichkeit, die Skalierbarkeit sowie mögliche Bereiche für weitere Untersuchungen darzulegen.

In der Präsentation wird auf die laufenden Arbeiten von Aduro in Zusammenarbeit mit ECOCE in Mexiko eingegangen, in deren Rahmen repräsentative flexible und mehrschichtige Kunststoff-Ausgangsmaterialien untersucht werden. Das Programm befindet sich derzeit in der Phase der HCT-Tests im Labormaßstab; sollten die Ergebnisse eine Fortsetzung rechtfertigen, werden anschließend Tests in der Pilotanlage des Unternehmens für den "Next Generation Process" ("NGP") durchgeführt.

Die technologische Entwicklung in der NGP-Pilotanlage von Aduro in Kanada schreitet weiter voran, wobei die Betriebsdaten in die Planung der geplanten, ersten ihrer Art ("FOAK") Industrieanlage mit einer Kapazität von 10.000 metrischen Tonnen pro Jahr am Standort Chemelot in den Niederlanden einfließen.

Der Innovation Hub ermöglicht externen Innovatoren die direkte Zusammenarbeit mit PepsiCo-Teams aus Lateinamerika und dem gesamten globalen Unternehmen, einschließlich der Bereiche Nachhaltigkeit, Verpackung, Innovation sowie der damit verbundenen technischen und betriebswirtschaftlichen Funktionen. Die Veranstaltung bietet den Teams von PepsiCo die Gelegenheit, sich über neue Technologien zu informieren, sich mit Innovatoren auszutauschen und Ansätze zu erörtern, die für die Verpackungsbranche und andere Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit relevant sind.

Eric Appelman, Chief Revenue Officer von Aduro, wird HCT als chemische Recyclinglösung für polyolefinreiche Kunststoffabfälle vorstellen. Das HCT-Verfahren wird entwickelt, um Polyethylen und Polypropylen in Kohlenwasserstoff-Zwischenprodukte umzuwandeln, die wieder in die Kunststoff-Wertschöpfungskette zurückgeführt werden können, und um das Spektrum der für das chemische Recycling geeigneten gemischten Abfallströme zu erweitern.

Im Rahmen dieses breiter gefassten Anwendungsbereichs wird sich der Vortrag auf flexible Folien, mehrschichtige Kunststoffverpackungen und andere komplexe, polyolefinreiche Materialströme konzentrieren. Diese Formate werden durch die Kombination verschiedener Materialien entwickelt, um Eigenschaften wie Barrierewirkung, Festigkeit, Siegelfähigkeit und Produktschutz zu gewährleisten. Am Ende der Lebensdauer können jedoch fest miteinander verbundene Schichten und nicht miteinander verträgliche Materialien die Trennung und das herkömmliche mechanische Recycling erschweren, was sich auf die Prozesseffizienz und die Qualität des Recyclingmaterials auswirkt.

Aduro wird seine laufende Zusammenarbeit mit ECOCE in Mexiko als technischen Hintergrund für seine Erörterung flexibler und mehrschichtiger Kunststoffverpackungen heranziehen. ECOCE ist ein Verband für die Sammlung und das Recycling von Verpackungen, zu dessen Mitgliedern auch PepsiCo zählt. Im Rahmen des Aduro-ECOCE-Programms werden repräsentative flexible und mehrschichtige Kunststoff-Ausgangsmaterialien durch HCT-Tests im Labormaßstab untersucht; sollten die Ergebnisse eine Fortsetzung rechtfertigen, folgen anschließende Tests in der NGP-Pilotanlage.

Im Rahmen des Innovation Hub-Formats sind die Teilnehmer aufgefordert, sich mit einer konkret definierten Herausforderung von PepsiCo auseinanderzusetzen und die vorgeschlagene Lösung sowie deren potenziellen Nutzen, Wirtschaftlichkeit, Skalierbarkeit und mögliche Bereiche für weitere Untersuchungen vorzustellen. Aduro wird dieses Rahmenkonzept nutzen, um darzulegen, wie sich sein laufendes HCT-Entwicklungsprogramm auf polyolefinreiche Verpackungsströme anwenden lässt, einschließlich der technischen Überlegungen zur Verarbeitung dieser Materialien und zur Skalierung der Technologie hin zur industriellen Anwendung. Jede künftige Zusammenarbeit zwischen Aduro und PepsiCo würde einer gesonderten Prüfung, Entscheidungsfindung und Vereinbarung zwischen den Parteien unterliegen.

Aduro treibt die HCT-Technologie über seine NGP-Pilotanlage in Kanada voran, wobei die Betriebsdaten in die Planung und Entwicklung der geplanten, ersten ihrer Art ("FOAK") Anlage mit einer Jahreskapazität von 10.000 metrischen Tonnen am Standort Chemelot in den Niederlanden einfließen.

Die Teilnahme am Innovation Hub bietet Aduro die Gelegenheit, die laufenden technischen Arbeiten zu komplexen Verpackungsströmen direkt mit einem wichtigen Akteur der globalen Verpackungswertschöpfungskette zu erörtern. Diese Gespräche können Einblicke aus der Industrie in technische und wirtschaftliche Anforderungen liefern, die als Grundlage für die weitere Entwicklung und Vermarktung von HCT dienen.

"Der Wert des Innovation Hub liegt in der Möglichkeit, gemeinsam mit den Teams von PepsiCo direkt an einer konkret definierten Verpackungsherausforderung zu arbeiten", so Eric Appelman, Chief Revenue Officer von Aduro. "HCT wird entwickelt, um ein breites Spektrum an polyolefinreichen Kunststoffabfällen zu verarbeiten, und diese Veranstaltung ermöglicht es uns, gemeinsam mit einem wichtigen Akteur der globalen Verpackungswertschöpfungskette zu erörtern, wie diese Technologie auf komplexe flexible und mehrschichtige Verpackungen angewendet werden könnte. Unsere Zusammenarbeit mit ECOCE liefert relevante technische Einblicke anhand repräsentativer Abfallströme aus Mexiko. Die Zusammenführung dieser Perspektiven hilft uns, die für die Industrie wichtigen technischen und kommerziellen Anforderungen besser zu verstehen, während wir die Entwicklung von HCT weiter vorantreiben."

"Die Weiterentwicklung von Lösungen für kreislaufwirtschaftliche Verpackungen erfordert eine Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie die kontinuierliche Erforschung neuer Technologien", erklärt Carolina Vega, Senior Managerin für Kreislaufwirtschaft, Verpackung und Recycling in Lateinamerika bei PepsiCo. "Das Sustainability Innovation Hub bietet den Teams von PepsiCo die Möglichkeit, mit Innovatoren in Kontakt zu treten, Perspektiven auszutauschen und mögliche Ansätze zur Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der Verpackungsnachhaltigkeit besser zu verstehen. Wir schätzen die Beteiligung von Organisationen, die vielfältige Ideen und technisches Fachwissen in diese Diskussionen einbringen."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Weitere Informationen finden Sie unter www.adurocleantech.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur geplanten Teilnahme von Aduro am "PepsiCo Sustainability Innovation Hub 2026"; die erwarteten Ziele und potenziellen Vorteile der Veranstaltung; die Präsentation der Hydrochemolytic-Technologie ("HCT") durch das Unternehmen und deren potenzielle Anwendung bei flexiblen Folien und mehrschichtigen Kunststoffverpackungen; die laufende Bewertung von flexiblen und mehrschichtigen Kunststoff-Ausgangsmaterialien im Rahmen der Zusammenarbeit des Unternehmens mit ECOCE; die potenzielle Weiterentwicklung repräsentativer Verpackungsmaterialien im Rahmen des Labor- und Pilotentwicklungsprogramms des Unternehmens; die Möglichkeit künftiger Gespräche oder einer sonstigen Zusammenarbeit mit PepsiCo im Anschluss an separate Bewertungs- und Entscheidungsprozesse; sowie die allgemeinen Aktivitäten des Unternehmens im Bereich der Technologieentwicklung und -vermarktung.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten oder in Aussicht gestellten Ergebnissen abweichen können. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Änderungen hinsichtlich des Zeitplans oder des Umfangs des Innovation Hub; die Möglichkeit, dass die Beteiligung von Aduro nicht zu weiteren Kooperationen oder kommerziellen Vereinbarungen mit PepsiCo führt; die Ergebnisse der technischen Bewertung von flexiblen und mehrschichtigen Kunststoff-Ausgangsstoffen; Risiken im Zusammenhang mit der Technologieentwicklung und der Skalierung; die Fähigkeit, erforderliche geschäftliche, rohstoffbezogene und strategische Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten; Veränderungen der Markt-, regulatorischen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital; sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) unter www.sec.gov verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aduro übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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