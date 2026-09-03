LONDON, Ontario, Sept. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat seinen geprüften, konsolidierten Jahresabschluss für das am 31. Mai 2026 beendete Geschäftsjahr vorgelegt und die folgenden Highlights bekannt gegeben. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung verstehen sich in kanadische Dollar, sofern nicht anders angegeben.

"Das Geschäftsjahr 2026 markierte einen wichtigen Wendepunkt in der Entwicklung von Aduro", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. "Wir haben die Pilotanlage für den Next Generation Process ("NGP") von der Bau- und Inbetriebnahmephase in strukturierte Betriebskampagnen überführt, während wir gleichzeitig das First-of-a-Kind-Programm ("FOAK") bei Chemelot vorangetrieben und durch Absatzvereinbarungen, Lizenzvergabe und nachgelagerte Validierung klarere kommerzielle Wege erschlossen haben. Diese Arbeitsbereiche sind zunehmend miteinander verknüpft: Der Pilotbetrieb liefert die Daten, die zur Optimierung der Prozessbedingungen und der Anlagenauswahl erforderlich sind, während die Zusammenarbeit mit Wirtschafts- und Bauunternehmen zur Definition der Produktanforderungen, der Projektkonfiguration und potenzieller Marktwege beiträgt."

"Zum Jahresende zeigte die jüngste NGP-Betriebskampagne einen stabilen Betrieb und eine hohe Gewinnung flüssiger Kohlenwasserstoffe, während weitere Programme mit AstroTurf und ECOCE unsere Arbeit an komplexen Kunststoffabfallströmen erweiterten. Zudem haben wir das Programm für paraffinisches Rohöl in die kontinuierliche Entwicklungsphase vorangetrieben. Zusammengenommen spiegeln diese Aktivitäten einen disziplinierten, datengestützten Ansatz wider, mit dem wir technisches Vertrauen aufbauen und Aduro auf die nächste Stufe der Skalierung vorbereiten."

"Das Geschäftsjahr 2026 war ein Jahr gezielter Investitionen in den Betrieb von Pilotanlagen, in die Technik, in technisches Personal und in die Projektentwicklung", so Mena Beshay, Chief Financial Officer von Aduro. "Wir haben Kapital für diese Prioritäten bereitgestellt, gleichzeitig den Zugang des Unternehmens zu Kapital gestärkt und unsere Präsenz an den Kapitalmärkten durch unsere Notierung an der Toronto Stock Exchange ausgebaut. Wir haben das ganze Jahr über finanzielle Disziplin gewahrt und das Geschäftsjahr 2026 mit einer Liquiditätsposition von 38,3 Millionen CAD abgeschlossen. Zum Jahresende hat Aduro einen Bruttoerlös in Höhe von rund 31 Millionen Dollar aus einem öffentlichen Börsengang in den USA und einer nicht vermittelten Privatplatzierung erzielt, sodass die Bilanz weiter gestärkt und die verfügbaren Mittel zur Unterstützung der Planung, Konstruktion und des Baus von FOAK, der laufenden Forschung und Entwicklung sowie des Betriebskapitals erhöht wurden. Auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2027 liegt unser Fokus weiterhin auf dem disziplinierten Einsatz von Kapital zur Erreichung festgelegter technischer und projektbezogener Meilensteine."

Viertes Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Finanzielle Highlights (Drei- und Zwölfmonatszeitraum endend am 31. Mai 2026)

Der Betriebsverlust belief sich im vierten Quartal 2026 auf 12.433.092 CAD, verglichen mit 3.716.774 CAD im vierten Quartal 2025. Der Verlust im Zwölfjahreszeitraum zum 31. Mai 2026 belief sich auf 26.849.013 CAD, verglichen mit 12.145.790 CAD im Zwölfjahreszeitraum zum 31. Mai 2025. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höhere nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen, einen nicht zahlungswirksamen Verlust aus der Neubewertung der derivativen Finanzverbindlichkeiten des Unternehmens zurückzuführen. Darüber hinaus sind auch die Forschungs- und Entwicklungskosten, die Maßnahmen zur Skalierung der Technologie sowie sonstige Unternehmensausgaben im Zusammenhang mit der Notierung des Unternehmens an der Nasdaq und der TSX gestiegen.

Unter Ausschluss von nicht zahlungswirksamen Posten und sonstigen Erträgen belief sich das bereinigte EBITDA 1 im vierten Quartal 2026 auf -2.411.996 CAD, verglichen mit -2.691.266 CAD im vierten Quartal 2025. Das bereinigte EBITDA 1 für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2026 belief sich auf -10.737.869 CAD, verglichen mit -8.166.036 CAD für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2025.

im vierten Quartal 2026 auf -2.411.996 CAD, verglichen mit -2.691.266 CAD im vierten Quartal 2025. Das bereinigte EBITDA für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2026 belief sich auf -10.737.869 CAD, verglichen mit -8.166.036 CAD für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2025. Der Quartalsumsatz im vierten Quartal 2026 belief sich auf 0 CAD, verglichen mit 74.670 CAD im vierten Quartal 2025. Der Umsatz für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2026 belief sich auf 167.206 CAD, was einem Netto-Rückgang von 28 % gegenüber den 231.212 CAD für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2025 entspricht. Die aktuellen Umsätze des Unternehmens resultieren aus der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von Customer Engagement Programs ("CEP") zur Bewertung der Technologie sowie aus Kooperationsaktivitäten des Unternehmens. Diese Umsätze sind einmaliger Natur und variieren je nach Zeitpunkt und Umfang der jeweiligen Bewertungsprojekte. Die Veränderungen im Quartalsvergleich spiegeln die Verteilung der Unternehmensressourcen zwischen Skalierungsaktivitäten, laufenden technischen Analysen und Kundenbewertungsprogrammen wider.

Zum 31. Mai 2026 beliefen sich die Buchwerte für Sachanlagen auf 10 Millionen CAD gegenüber 5,1 Millionen CAD zum 31. Mai 2025, was einem Anstieg von 4,9 Millionen CAD entspricht. Dieser Anstieg war in erster Linie auf Investitionen in die NGP-Pilotanlage, die FOAK-Industrieanlage sowie die dazugehörige Labor- und Anlageninfrastruktur zurückzuführen.

Das Unternehmen hat seine Liquiditätsposition zum 31. Mai 2026 auf 38,30 Millionen CAD gestärkt, verglichen mit 6,96 Millionen CAD zum 31. Mai 2025. Dieser Anstieg war in erster Linie auf zwei Börsengänge in den USA zurückzuführen, die einen Netto-Cashflow von rund 39,95 Millionen Dollar einbrachten; dieser wurde jedoch teilweise durch den Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Investitionstätigkeit im Laufe des Jahres ausgeglichen. Im Anschluss an den 31. Mai 2026 erzielte Aduro einen Bruttoerlös von 15,64 Millionen US-Dollar aus einer öffentlichen Emission in den USA, 9,16 Millionen US-Dollar aus einer nicht vermittelten Privatplatzierung sowie rund 1,56 Millionen US-Dollar aus der Ausübung von Optionen und Optionsscheinen, was die Unternehmensbilanz weiter stärkte.



Überleitung des bereinigten EBITDA (Non-GAAP) zum operativen Verlust (GAAP)

(CAD $) Q4 FY2026 Q4 FY2025 YTD FY2026 YTD FY2025 Loss from operations (GAAP) $(12,433,092) $(3,716,774) $(26,849,013) $(12,145,790) Add: Share-based compensation (non-cash) 808,793 691,594 6,357,551 3,235,588 Add: Change in fair value of derivative financial liability (non-cash) 9,292,681 193,690 9,979,637 220,916 Add: Depreciation and amortization 229,787 140,224 702,075 536,302 Deduct: Other Income (310,165) - (928,119) (13,052) Adjusted EBITDA1 (Non-GAAP) $(2,411,996) $(2,691,266) $(10,737,869) $(8,166,036)



Erläuterungen der Anpassungen:

Aktienbasierte Vergütung: nicht zahlungswirksamer Aufwand für Aktienoptionen und -prämien.

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten: nicht zahlungswirksamer Gewinn/Verlust aus der Neubewertung von Finanzinstrumenten.

Abschreibungen auf Sachanlagen- und immaterielle Vermögenswerte: nicht zahlungswirksame Aufwendungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte.

Sonstige Erträge: Zinserträge aus Bankguthaben sowie sonstige einmalige Erträge.

Ausgewählte Vergleichszahlen für die drei und zwölf Monate bis zum 31. Mai 2026

(CAD $) Q4 FY2026 Q4 FY2025 Q4 %

Change YTD FY2026 YTD FY2025 YTD %

Change Revenue -

$74,670 -100% $167,206 $231,212 -28% Loss from operations $(12,433,092) $(3,716,774) 235% $(26,849,013) $(12,145,790) 121% Adjusted EBITDA $(2,411,996) $(2,691,266) -10% $(10,737,869) $(8,166,036) 31%

(CAD $) Q4 FY2026

(Ended May 31, 2026) Q4 FY2025

(Ended May 31, 2025) % Change Property, plant & equipment $8,364,196 $4,109,459 104% Cash position $38,298,048 $6,957,846 450%



Viertes Quartal 2026 - Unternehmenshighlights und nachfolgende Ereignisse

Abnahme- und Lizenzierungsinitiativen treiben das Kommerzialisierungsprogramm voran

Im März 2026 unterzeichnete Aduro eine unverbindliche Absichtserklärung mit einem führenden, unabhängigen, internationalen Rohstoffhandelsunternehmen zur Einrichtung eines Pilot-to-FOAK-Validierungsprogramms für Hydrochemolytic-Öl.

In der ersten Phase sollen die Produkteigenschaften, die Reproduzierbarkeit und die Übereinstimmung mit den Anforderungen der nachgelagerten Verarbeitungsprozesse anhand der Ergebnisse aus der NGP-Pilotanlage bewertet werden. Die zweite Phase umfasst die Verpflichtung zum Kauf der ersten Produktionscharge aus der FOAK-Anlage, vorbehaltlich der Bedingungen des Programms.

Die Zusammenarbeit verbindet die Produktvalidierung der Pilotanlage mit einem ersten kommerziellen Ansatz und dient der Unterstützung bei der Entwicklung der Produktspezifikationen, der anschließenden Kundenqualifizierung und der Marktpositionierung für Hydrochemolytic-Öl.

Absichtserklärung zur Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets

Im März 2026 hat Aduro eine unverbindliche Absichtserklärung mit einem weltweit führenden Engineering-, Beschaffungs- und Bauunternehmen (Global Engineering, Procurement, and Construction Organization, "GEPC") zur gemeinsamen Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets und eines vorgefertigten Anlagenkonzepts für die Hydrochemolytic-Technologie (HCT) abgeschlossen.

Das GEPC zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Engineering, Beschaffung und Bau und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Planung und Realisierung komplexer Prozessanlagen für die Energie- und Chemieindustrie. Die Zusammenarbeit im Rahmen der Absichtserklärung sieht vor, das chemische und prozesstechnische Know-how des Unternehmens mit den fortschrittlichen Kompetenzen von GEPC zu kombinieren.

Ziel der Arbeit ist die Umsetzung der Technologie in eine reproduzierbare Projektkonfiguration, die potenzielle Lizenznehmer im Hinblick auf einen industriellen Einsatz bewerten können. Die Betriebsdaten aus der NGP-Pilotanlage und die künftigen Betriebserfahrungen aus der FOAK-Anlage werden voraussichtlich in die ingenieurtechnische Grundlage für das Lizenzpaket einfließen.

Beauftragung von Water Tower Research

Im März 2026 hat das Unternehmen Water Tower Research LLC, ein auf institutionelle Forschung und Investor-Engagement spezialisiertes Unternehmen, mit der Bereitstellung umfassender Analysen und Investor-Engagement-Dienstleistungen ab dem 1. April 2026 beauftragt. Das Beauftragung soll die Sichtbarkeit innerhalb der institutionellen Investoren-Community verbessern, indem institutionellen und anderen Investoren die Betriebsfortschritte, die FOAK-Entwicklungsaktivitäten und die Kommerzialisierungsinitiativen des Unternehmens vermittelt werden.

Mitgliedschaft bei Chemical Recycling Europe

Im März 2026 ist Aduro Chemical Recycling Europe ("CRE") beigetreten und hat damit sein Engagement in europäischen Brancheninitiativen im Bereich des chemischen Recyclings ausgebaut. CRE bietet ein Forum für den Austausch über regulatorische Frameworks, Zertifizierungssysteme, Massenbilanzierung und die Entwicklung politischer Strategien, die für das FOAK-Programm bei Chemelot und den potenziellen Einsatz von HCT in europäischen Wertschöpfungsketten für Kreislaufkunststoffe relevant sind. Die Mitgliedschaft unterstützt zudem die Beteiligung von Aduro an Diskussionen über sich abzeichnende regulatorische Frameworks, darunter die EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle ("PPWR").

Genehmigungsvertrag für die FOAK-Anlage

Im April 2026 hat Aduro das Unternehmen Ebert HERA B.V. mit der Leitung des Genehmigungsverfahrens für die FOAK-Anlage im Industriepark Chemelot beauftragt. Ausschlaggebend für die Auswahl von Ebert HERA waren der etablierte Ruf, die enge Einbindung in das Chemelot-Ökosystem sowie die ausgewiesene Expertise in der Koordination komplexer, behördenübergreifender Genehmigungsverfahren in den Niederlanden.

Im Rahmen des Vertrags verantwortet Ebert HERA die Vorbereitung und Koordination der Bau- und Umweltgenehmigungsanträge, Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltprüfungen und steuert die Zusammenarbeit mit den zuständigen Aufsichtsbehörden. Der Genehmigungsumfang wird dabei so ausgelegt, dass er sowohl die ursprüngliche FOAK-Anlage als auch mögliche künftige Kapazitätserweiterungen berücksichtigt. Damit folgt das Unternehmen seinem langfristigen Plan, die FOAK-Anlage insgesamt zu einem Standort im kommerziellen Maßstab auszubauen.

Erschließung paraffinischer Rohöle erweitert die Anwendungsmöglichkeiten im Erdölbereich

Im April 2026 hat Aduro Ergebnisse aus Laborversuchen veröffentlicht, die das Anwendungspotenzial von HCT auf stark paraffinischer Rohöle ausweiten. Versuche mit den Rohstoffen "Yellow Wax" und "Black Wax" aus dem Uinta-Becken zeigten einen geringeren Wachsgehalt und die Herstellung eines leichteren Rohöls, das unter Laborbedingungen stabil blieb.

Das Unternehmen hat beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (United States Patent and Trademark Office, USPTO) eine Teilfortsetzungsanmeldung (Continuation-in-Part, CIP) eingereicht. Die Arbeit hat eine technische Grundlage für die weitere Bewertung des HCT-Verfahrens bei einem breiteren Spektrum an paraffinischen Rohöl als Ausgangsmaterial und Betriebsbedingungen geschaffen.

Im Mai 2026 hat Aduro den Branchenexperten Scott Smith, M.A.Sc., P.Eng., zum Program Director für Petroleum Technology Solutions ernannt. Scott Smith wurde mit der Weiterentwicklung von HCT-Anwendungen zur Aufbereitung von Bitumen und paraffinischem Rohöl beauftragt, einschließlich möglicher Integrationsansätze, Testreihen und Wege zur Skalierung.

Aduro trat außerdem der Utah Petroleum Association bei und baute damit die Zusammenarbeit mit Produzenten, Raffinerien, Midstream-Betreibern und Dienstleistern aus, die im Uinta-Becken tätig sind. Die Mitgliedschaft bietet ein Forum zur Bewertung der betrieblichen Anforderungen, Integrationsaspekte und möglicher Zusammenarbeit mit der Industrie, während das Programm für paraffinisches Rohöl von der Laborvalidierung hin zu einer strukturierten Zusammenarbeit mit der Industrie im Pilotmaßstab voranschreitet.

Notierung an der Toronto Stock Exchange

Im Mai 2026 hat Aduro die endgültige Genehmigung zur Notierung seiner Stammaktien an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel "ACT" erhalten. Der Handel hat am 27. Mai 2026 begonnen und ersetzt damit die Notierung des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange. Die Stammaktien von Aduro werden weiterhin am Nasdaq Capital Market unter dem Kürzel "ADUR" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "9D5" gehandelt.

Technischer, industrieller und investorenbezogener Austausch

Im vierten Quartal hat Aduro sein technisches, industrielles, politisches und investorenbezogenes Engagement in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika fortgesetzt.

Zu den Aktivitäten zählten Investorenveranstaltungen von ROTH Capital Partners, Lytham Partners, Gabelli Funds, Water Tower Research, D. Boral Capital und LD Micro sowie die Teilnahme der Branche an der Residuos Expo, der AMI Chemical Recycling North America, dem Alberta Circular Plastics Day, dem Cleantech-Outreach-Programm in Südkorea, der GO CIRCULAR, der ECOMONDO Mexico, der Plastics Recycling Show Europe, der Plastic Recycling LATAM, dem Alberta Chemistry and Plastics Day und dem CIAC Queen's Park Advocacy Day. Diese Aktivitäten dienten der Zusammenarbeit mit Recyclingunternehmen, Abfallentsorgungsunternehmen, Herstellern von Kunststoffen und petrochemischen Produkten, Markeninhabern, politischen Entscheidungsträgern und anderen Akteuren, die für die Kommerzialisierung und die FOAK-Programme von Bedeutung sind.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde über Fortschritte beim Betrieb der NGP-Pilotanlage, bei der Entwicklung des FOAK sowie bei Kommerzialisierungsinitiativen berichtet und gleichzeitig der Dialog mit Recyclingunternehmen, Abfallentsorgungsunternehmen, Harz- und Petrochemieherstellern, politischen Entscheidungsträgern, Investoren und anderen für den Skalierungsprozess des Unternehmens relevanten Stakeholdern gefördert.

Nachfolgende Ereignisse

Jan Lemmens zum Project Director für die FOAK-Anlage ernannt

Im Juni 2026 hat Aduro Jan Lemmens zum Project Director für die FOAK-Anlage in Chemelot ernannt. Jan Lemmens verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in der Industrie, die er in den Bereichen Spezialwerkstoffe, Kunststoffe und chemische Verarbeitung in Europa gesammelt hat. Seine Aufgaben reichten von der Umsetzung industrieller Projekte über den Betrieb von Chemieanlagen bis hin zur technischen Koordination und der Ausführung vor Ort.

Zu seinen Aufgaben gehören die Koordination der technischen Planung, der Genehmigungsverfahren, der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Auftragnehmern sowie die Planung und Vorbereitung des Bauvorhabens und des Betriebs vor Ort. Darüber hinaus wird er die Abstimmung zwischen den Projektaktivitäten in den Niederlanden und den kanadischen Teams von Aduro in den Bereichen technische Planung, Betrieb und Logistik unterstützen und beim Aufbau der lokalen Betriebsorganisation mitwirken. Mit dieser Ernennung wurde die lokale Projektleitung für das FOAK-Programm verstärkt, als dieses von der frühen Entwicklungsphase in die strukturierte Projektumsetzung überging.

Fortschritte bei der NGP-Pilotanlagenkampagne

Im Juni 2026 hat Aduro die Ergebnisse einer NGP-Pilotanlagenkampagne veröffentlicht, die im Rahmen seines 24-Stunden-Betriebsmodells über vier Tage durchgeführt wurde. Abgesehen von den An- und Abfahrphasen lief die Anlage 47 Stunden lang ununterbrochen, wobei aus Kunststoffabfällen zurückgewonnenes Polypropylen verwendet wurde.

Nach etwa 12 Stunden wurden stationäre Bedingungen erreicht, die weitere 35 Stunden lang aufrechterhalten wurden. Während des stationären Betriebszeitraums entsprach die Menge der zurückgewonnenen flüssigen Kohlenwasserstoffe etwa 86 % der Masse des Polypropylens, das in den Reaktor eingespeist wurde. Etwa 85 % der zurückgewonnenen Flüssigkeit bestanden aus Kohlenwasserstoffen mit einer Kohlenstoffzahl von C20 oder weniger.

Die Kampagne zeigte zudem, dass die stationären Betriebsbedingungen nach absichtlichen Betriebsänderungen innerhalb von etwa zwei Stunden wiederhergestellt werden konnten. Die Daten werden zur Optimierung der Betriebsparameter, Unterstützung der Planung länger andauernder Kampagnen und als Grundlage für die Auslegung der FOAK-Anlage genutzt.

Gestärkte Kapitalposition durch erfolgreichen Börsengang in den USA und nicht vermittelte Privatplatzierung

Im Juni 2026 hat Aduro einen garantierten Börsengang in den USA mit 1.028.645 Stammaktien zu einem Preis von 15,20 US-Dollar pro Aktie abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von rund 15,64 Millionen US-Dollar erzielt. Der Erlös soll zur Finanzierung der Planung, Konstruktion und des Baus der FOAK-Anlage, der laufenden Forschung und Entwicklung, allgemeiner Unternehmenszwecke sowie des Betriebskapitals verwendet werden.

Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die "LIFE-Emission") eine nicht vermittelte Privatplatzierung durchgeführt und dabei 431.884 Stammaktien zu einem Preis von 21,20 CAD (15,20 USD) pro Aktie ausgegeben, was einem Bruttoerlös von rund 9,16 Millionen CAD (6,56 Millionen USD) entspricht. Der Erlös aus der LIFE-Emission soll zur Finanzierung der Technologieentwicklung, von Vermarktungsmaßnahmen, des Betriebskapitals sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Absichtserklärung von Ortessa treibt die Rohstofflogistik für die FOAK-Anlage voran

Im Juni 2026 hat Aduro Clean Technologies Europe B.V. eine unverbindliche Absichtserklärung mit Ortessa Groep B.V., einem niederländischen Konzern von Abfallentsorgungsunternehmen zur Prüfung der Entwicklung eines Logistikzentrums für Rohstoffe zur Versorgung der FOAK-Anlage in Chemelot unterzeichnet.

Die Parteien beabsichtigen, die Identifizierung und Bündelung geeigneter Post-Use-Kunststoffströme, die Anforderungen an die Aufbereitung der Rohstoffe, Qualitätskontrollsysteme, die Dokumentation, die Bestandsverwaltung sowie Lagerung und Transport zu prüfen.

Die Zusammenarbeit soll eine zuverlässige Versorgung mit geeigneten, den Spezifikationen entsprechenden Rohstoffen aus dem Post-Use-Bereich für die Inbetriebnahme und den Betrieb der FOAK-Anlage gewährleisten und gleichzeitig logistische Kapazitäten für eine mögliche zukünftige Erweiterung der gesamten FOAK-Anlage sichern.

Absichtserklärung von AstroTurf treibt die Bewertung des Recyclings von Kunstrasen voran

Im Juni 2026 haben Aduro und die AstroTurf Corporation eine Absichtserklärung zur Bewertung der Anwendung von HCT auf ausgedienten Kunstrasen unterzeichnet.

Ziel der Zusammenarbeit ist die Prüfung der Frage, wie mechanische Vorbehandlung und HCT-Umwandlung einen technischen und wirtschaftlichen Weg zum Rückbau von Polyethylen- und Polypropylenfraktionen und deren Umwandlung in flüssige Kohlenwasserstoffe ebnen könnten, die als kreislaufbasierte Rohstoffe in der bestehenden petrochemischen Infrastruktur eingesetzt werden können.

Der Schwerpunkt der Arbeiten dürfte auf dem Rückbau und der Zerlegung vor Ort, der Entfernung des Infills, der Abtrennung von Nichtzielmaterialien, der Aufbereitung der polyolefinreichen Fraktion und dem Umgang der damit verbundenen Nebenströme liegen. Das Engagement baut auf zuvor veröffentlichten Labortests von Kunstgrasmaterialien nach deren Gebrauch auf.

ECOCE-Zusammenarbeit erreicht HCT-Testphase

Im Juli 2026 haben Aduro und ECOCE, A.C. im Rahmen ihrer Zusammenarbeit im Bereich Kunststoffe in Mexiko die Phase 1 der Rohstoffkartierung und der Auswahl der Produktionsströme abgeschlossen. Ausgewählte Ströme von flexiblen und mehrschichtigen Verpackungen aus dem Endverbraucherbereich werden nun einer HCT-Testreihe unterzogen, mit der die Umwandlung in flüssige Kohlenwasserstoffprodukte für nachgelagerte Anwendungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe bewertet werden soll. Zu den ausgewählten Materialien zählen flexibles Polyethylen, flexibles Polypropylen sowie mehrschichtige Verpackungsformate mit unterschiedlichen Strukturen und Verunreinigungsprofilen.

Die nächste Phase beginnt mit HCT-Tests im Labormaßstab; der Übergang zur NGP-Pilotanlage hängt von den Ergebnissen der ersten Bewertung ab. Ziel ist die Prüfung der Frage, ob HCT eine Möglichkeit bietet, den Wert von Kohlenwasserstoffen aus flexiblen Verpackungsströmen zurückzugewinnen, die sich nicht gut für das mechanische oder physikalische Recycling eignen.

Programm für paraffinisches Rohöl macht Fortschritte bei der Entwicklung eines kontinuierlichen Durchflussverfahrens

Im Juli 2026 hat Aduro die Sicherung ausreichender Mengen an gelben und schwarzen paraffinischen Rohölen aus mehreren Quellen im Uinta-Becken gemeldet zur Durchführung längerfristiger Tests.

Das Unternehmen hat die Planung, den Bau und die Erprobung einer speziellen Durchflussanlage im Labormaßstab für das Programm zur Aufbereitung paraffinischer Rohöle abgeschlossen. Die Anlage unterscheidet sich von den bestehenden R2-Systemen des Unternehmens und bietet zusätzliche Kapazitäten für kontinuierliche Tests, während das Programm von der Technologiedemonstration hin zur Prozessentwicklung und -optimierung voranschreitet. Aduro hat außerdem seinen Standort in London (Ontario) um rund 430 Quadratmeter erweitert und die zuvor in Sarnia (Ontario) angesiedelten Betriebsaktivitäten und Anlagen dort zusammengeführt.

Das aktuelle Programm zielt auf die Festlegung eines Betriebsbereichs sowie auf die Bewertung von Umwandlung, Ausbeute, Produkteigenschaften, Stabilität und Potenzial für Ablagerungen bei verschiedenen paraffinischen Rohölen als Ausgangsmaterial. Anhand der Ergebnisse lässt sich feststellen, ob das Programm im Rahmen eines erweiterten kontinuierlichen Betriebs in die Prozessentwicklung und -optimierung übergehen kann.



Saipem für die technische und beschaffungstechnische Unterstützung bei der FOAK-Anlage ausgewählt

Im August 2026 hat Aduro Saipem S.p.A. ("Saipem") mit der technischen und beschaffungstechnischen Unterstützung in der Vorbereitungsphase für die geplante FOAK-Anlage in Chemelot beauftragt. Der anfängliche Umfang umfasst die Überprüfung des Process Design Package, die Optimierung wichtiger Ausrüstungspakete, die erste Einbindung der Versorgungssysteme sowie die weitere Präzisierung der Investitionskosten unter Einbeziehung der Betriebsdaten aus der NGP-Pilotanlage.

Saipem, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Planung und Bau von Großprojekten für den Energie- und Infrastruktursektor - sowohl Offshore als auch Onshore. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung in der Umsetzung komplexer Industrie- und Energieinfrastrukturprojekte sowie in den Bereichen Verfahrenstechnik, modulare Projektabwicklung, Downstream-Anlagen und industrielle Implementierung von Technologien.

Die Arbeit legt einen strukturierten, in Phasen unterteilten Planungsprozess und einen Projektdurchführungsweg für das FOAK-Programm fest, der die technische Entwicklung mit der technischen Validierung in Einklang bringt. Sofern die Vorbereitungsphase abgeschlossen wird, die Projektbewertung fortgesetzt wird und endgültige Vereinbarungen getroffen werden, könnte die Zusammenarbeit in die Phase der vorläufigen technischen Planung ("FEED") und die anschließenden detaillierten Planungs-, Beschaffungs-, Bau-, Inbetriebnahme- und Anlaufarbeiten übergehen.

Technische Aktivitäten und Austausch mit Investoren nach Jahresende

Nach Jahresende hat Aduro an der AMI Chemical Recycling Europe, der Future of Advanced Recycling North America, der Canadian Climate Investor Conference und der ROTH London Conference sowie anschließend an der Canaccord Genuity Annual Growth Conference 2026 teilgenommen.

Zu diesen Aktivitäten gehörten Fachvorträge zu den Themen Produktqualität, Flexibilität bei den Ausgangsstoffen, Integration in nachgelagerte Prozesse und praktische Anforderungen für den industriellen Einsatz sowie Investorenpräsentationen, die Teilnahme an Podiumsdiskussionen und Treffen mit institutionellen Anlegern im Anschluss an den Börsengang des Unternehmens an der TSX. In technischen Vorträgen wurden zudem die Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Hydrochemolytic-Technologie von der Validierung im Pilotmaßstab hin zur industriellen Planung und Kommerzialisierung im Rahmen des FOAK-Projekts hervorgehoben.

Die vollständigen Fassungen des geprüften Konzernabschlusses und des Lageberichts des Unternehmens für das am 31. Mai 2026 endende Geschäftsjahr sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar.

Hinweis:

(1) Nicht auf GAAP basierende Kennzahl. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("EBITDA") und das bereinigte EBITDA sind nicht als Alternative zu dem nach IFRS ermittelten Nettogewinn / -verlust zu verstehen. EBITDA und bereinigtes EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Herausgeber vergleichbar. Das Unternehmen definiert EBITDA als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA vor aktienbasierten Vergütungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und akquisitionsbedingten Aufwendungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.

Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das EBITDA und das bereinigte EBITDA, die nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen sind und zusätzliche Informationen über die operative Performance liefern. Aduro definiert EBITDA als Nettogewinn oder -verlust vor Zinsen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und Amortisation. Beim bereinigten EBITDA werden nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen und nicht zahlungswirksame Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten aus dem EBITDA herausgerechnet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen gedacht. Eine Einschränkung bei der Verwendung dieser nicht auf IFRS basierenden Kennzahlen besteht darin, dass die IFRS-Bilanzierungseffekte der Anpassungen tatsächlich die zugrundeliegenden Finanzergebnisse des Geschäfts von Aduro widerspiegeln und diese Effekte bei der Bewertung und Analyse der Finanzergebnisse von Aduro nicht ignoriert werden sollten. Daher ist das Management der Ansicht, dass die IFRS-Kennzahlen für den Nettoverlust von Aduro und die entsprechende nicht auf IFRS basierende Kennzahl zusammen betrachtet werden sollten. Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen haben keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an :

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Kanada und den USA. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum fortgesetzten Betrieb und zur Verlängerung der Betriebskampagnen in der NGP-Pilotanlage; zu den Fortschritten hin zu länger andauernden Betriebskampagnen und einem nachhaltigen Betrieb der Pilotanlage; zur Interpretation und Nutzung der Betriebs-, Ausbeute- und Produktqualitätsdaten der Pilotanlage; zur Entwicklung, Planung, technischen Auslegung, Genehmigungsbeschaffung, Finanzierung und zum Bau der FOAK-Anlage sowie der gesamten FOAK-Anlage in Chemelot; die erwarteten Beiträge des FOAK Project Director; die Entwicklung von Systemen zur Rohstoffaufbereitung und Logistik für die FOAK-Anlage; den Umfang und den Fortschritt der Vorbereitungsphase mit Saipem sowie die mögliche Ausweitung des Auftrags auf die Front-End-Engineering-Planung ("FEED") und die anschließenden Aktivitäten in den Bereichen Engineering, Beschaffung, Bau, Inbetriebnahme und Anlauf; die Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets und eines vorgefertigten Anlagenkonzepts; den Fortschritt des Produktvalidierungs- und Abnahmeprogramms vom Pilotbetrieb zur FOAK-Anlage; die Bewertung von Rohstoffen aus flexiblen Verpackungen und Kunstrasen; die Entwicklung von HCT-Anwendungen für Bitumen und paraffinische Rohöle; die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus abgeschlossenen Finanzierungen; sowie der allgemeine Weg des Unternehmens zur Skalierung und Kommerzialisierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der anhaltenden Leistung und Verfügbarkeit der NGP-Pilotanlage; der Fähigkeit, die Betriebsergebnisse zu reproduzieren und auszuweiten; der Übertragbarkeit der Daten aus der Pilotanlage auf den großtechnischen Bau und Betrieb; dem erfolgreichen Abschluss der Aktivitäten in der Vorbereitungsphase mit Saipem und der fortgesetzten Bewertung des FOAK-Projekts; der Fähigkeit der Parteien, sich auf nachfolgende Arbeitsumfänge und endgültige Vereinbarungen zu einigen; der Verfügbarkeit geeigneter Rohstoffe, von Personal, Partnern, Auftragnehmern, Ausrüstung und Kapital; der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen und behördliche Zulassungen zu erhalten; der fortgesetzten Beteiligung kommerzieller und technischer Partner; der Fähigkeit, geeignete Logistik- und Aufbereitungssysteme für Rohstoffe zu entwickeln; der Fähigkeit, geistiges Eigentum zu schützen; sowie den stabilen Markt-, regulatorischen und wirtschaftlichen Bedingungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen betriebliche Herausforderungen oder Verzögerungen bei Pilotanlagenkampagnen; Schwankungen in der Zusammensetzung der Ausgangsstoffe, den Ausbeuten, der Produktqualität oder der Prozessstabilität; die Unfähigkeit, Ergebnisse in größerem Maßstab zu reproduzieren; Verzögerungen, Änderungen des Umfangs oder Kostensteigerungen, die sich auf die Planung, Genehmigungsverfahren, Finanzierung, Beschaffung, den Bau, die Inbetriebnahme oder den Anlauf der FOAK-Anlage auswirken; die Möglichkeit, dass die Zusammenarbeit mit Saipem nicht über die Vorbereitungsphase hinausgeht oder nicht zu einer FEED-Vereinbarung oder nachfolgenden verbindlichen Vereinbarungen führt; die Unfähigkeit, Geschäftsbeziehungen, Lizenzvereinbarungen, Rohstofflieferungen, Logistik, Abnahmeverträge oder Entwicklungspartnerschaften aufzubauen oder aufrechtzuerhalten; das Risiko, dass unverbindliche Absichtserklärungen, Vereinbarungen und andere Kooperationsvereinbarungen möglicherweise nicht zu endgültigen Vereinbarungen oder kommerziellen Transaktionen führen; die Möglichkeit, dass Testprogramme möglicherweise keine Ergebnisse liefern, die eine weitere Entwicklung stützen; Änderungen der Vorschriften in den Bereichen Umwelt, chemisches Recycling, Energie oder Wertpapiere; Einschränkungen in der Lieferkette; Wettbewerb; Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum; Verfügbarkeit und Kosten von Kapital; sowie sonstige Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ und EDGAR beschrieben sind.

Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur dieser Aussagen, sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51eec08d-5f26-41eb-a515-5a9831561993