FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
QUANTUM BIOPHARMA LTD. 0K91 CA74764Y2050
AB/FROM ONWARDS 08.09.2026 17:20 CET
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QUANTUM BIOPHARMA LTD. 0K91 CA74764Y2050
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