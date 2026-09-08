Die Bloom Energy-Aktie startet mit enormem Schwung in die verkürzte US-Handelswoche und legt am Dienstag in der Spitze rund +10% zu. Besonders wichtig ist dabei der direkte Sprung über den bisherigen Widerstand bei 249,10 US$, der nun erstmals als Unterstützung fungiert. Mit aktuell 274,32 US$ ist damit ein neues technisches Kaufsignal aktiv. Gleichzeitig rücken die bisherigen Rekordstände wieder deutlich näher. S&P 500 zündet den nächsten Impuls ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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