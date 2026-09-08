ELLON, Schottland und LONDON, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrewDog, ein führender Anbieter von Craft-Bier im Vereinigten Königreich und eine der weltweit bekanntesten Craft-Bier-Marken, hat heute im Rahmen einer Partnerschaft mit Tilray Brands, Inc. (NASDAQ: TLRY; TSX: TLRY), hat heute eine fünfjährige Partnerschaft mit den Leicester Tigers, einem der bekanntesten Rugby-Union-Vereine Englands, bekannt gegeben. Damit wird BrewDog ab Beginn der Saison 2026/27 zum offiziellen Bierpartner des Vereins ernannt und bringt eine neue Welle von Craft-Bier, fanorientierten Aktionen und Spieltagsstimmung ins Mattioli Woods Welford Road Stadium.

Vom Anpfiff bis zum letzten Jubelruf sorgt BrewDog dafür, dass das Spieltagserlebnis der Leicester Tigers noch intensiver wird. Die Partnerschaft gewährt BrewDog Exklusivrechte für die Kategorien Lagerbier, Craft-Bier, Ale und alkoholfreie Getränke im Mattioli Woods Welford Road Stadium und umfasst die Einführung modernisierter Zapf- und Kellertechnik, die erste vollständig im BrewDog-Markenstil gestaltete Punk-IPA-Stadionbar sowie spezielle Aktionen für die Black-Heart- und Executive-Suite-Bereiche und die Einführung von 1880 Ale, eines neuen, vollständig im Design der Leicester Tigers gestalteten Ales, das exklusiv für die Fans kreiert wurde, sowie fünf Fan-Aktionen pro Saison. Gemeinsam bauen BrewDog und die Leicester Tigers mehr als nur eine Bierpartnerschaft auf - sie schaffen einen größeren, lauteren und unvergesslicheren Treffpunkt für die Fans, sowohl am Spieltag als auch darüber hinaus.

Stuart Harrison, Chief Sales Officer bei BrewDog, sagte: "Es gibt nichts Vergleichbares zur Energie der Fans der Leicester Tigers an einem Spieltag - die Vorfreude, der Lärm, die Leidenschaft und die Jubelstürme bei jedem großen Moment. Wir bei BrewDog sind der Überzeugung, dass großartiges Rugby großartiges Bier verdient, und wir sind stolz darauf, unser kühnes Craft-Sortiment, unseren Punk-Spirit und unseren fanorientierten Ansatz in die Welford Road zu bringen. Von 1880 Ale über die Stadionbar Punk IPA bis hin zu saisonbegleitenden Aktionen - bei dieser Partnerschaft geht es darum, das Spieltagserlebnis für die Tigers-Fans vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff zu verbessern."

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht 1880 Ale, ein neues Ale, das exklusiv für die Fans der Leicester Tigers kreiert wurde und vollständig in den Farben und im Design des Vereins gestaltet ist. Das 1880 Ale wurde als ein Bier entwickelt, auf das Fans stolz sein können, und soll Teil des Spieltagsrituals in der Welford Road werden - von der Einstimmung vor dem Spiel bis hin zu den Feierlichkeiten nach dem Spiel. Weitere Einzelheiten zum Termin der Markteinführung und zur Verfügbarkeit werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Partnerschaft reicht weit über die Bars hinaus. In jeder Saison werden BrewDog und die Leicester Tigers fünf große Fan-Aktionen veranstalten, die Spieltage, Belohnungen für Fans und einzigartige Erlebnisse umfassen, die den Fans ein noch intensiveres Erlebnis bieten sollen. Beide Organisationen setzen sich zudem dafür ein, lokale Gemeinschaften durch die Zusammenarbeit mit der Leicester Tigers Foundation zu unterstützen und so positive Auswirkungen zu erzielen, die über die Stadiontore hinausreichen.

Die Partnerschaft baut zudem auf der wachsenden Präsenz von BrewDog in den größten Sport- und Live-Veranstaltungsorten Großbritanniens auf. BrewDog ist bereits der exklusive Bierpartner des London Stadium, einer der größten Mehrzweckarenen des Landes, und hat im Jahr 2025 eine zehnjährige Partnerschaft über die Namensrechte für das BrewDog Stadium in St. Helens vereinbart. Mit der Welford Road reiht sich nun eines der traditionsreichsten Stadien des englischen Rugby Union in diese Liste ein, was das Engagement von BrewDog unterstreicht, den Fans an den Schauplätzen, an denen die größten Momente stattfinden, hervorragendes Bier zu servieren.

Mark Foster, Chief Commercial Officer der Leicester Tigers, erklärt: "Ich freue mich, bekannt geben zu dürfen, dass BrewDog im Rahmen eines langfristigen Vertrags als offizieller Bierpartner zu den Tigers stoßen wird. Ihr Engagement für die Tigers - und die lokale Gemeinschaft - ist uneingeschränkt, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit BrewDog den Fans an Spieltagen Erfrischungen anzubieten. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um Everards für die außergewöhnliche Unterstützung zu danken, die uns das Unternehmen im Laufe der Jahre zuteilwerden ließ. Aus Partnern wurden Freunde, und deren Mitarbeiter werden bei Mattioli Woods in der Welford Road stets willkommen sein. Ich kann zudem bestätigen, dass das Angebot von BrewDog zusätzlich zu den bestehenden Vereinbarungen mit Guinness und Thatchers bestehen wird, was bedeutet, dass diese Getränke langfristig weiterhin auf der Karte stehen werden."

BrewDog-Biere werden ab dem ersten Heimspiel der Saison 2026/27 im Mattioli Woods Welford Road erhältlich sein, sodass die Fans Zugang zum gesamten BrewDog-Sortiment haben, darunter Punk IPA, Lost Lager, Wingman, Black Heart sowie das alkoholfreie Sortiment von BrewDog.

Über BrewDog

BrewDog hatte schon immer eine Mission: die Menschen für großartiges Bier genauso zu begeistern wie wir selbst. Von ikonischen Klassikern wie Punk IPA über Publikumslieblinge wie Lost Lager und Wingman bis hin zu innovativen Neuheiten wie NanoDog braut BrewDog seit 2007 charakterstarke, unverwechselbare Biere.BrewDog wurde in Schottland gegründet und von einer leidenschaftlichen Community von Bierliebhabern aufgebaut. Daraus ist eine der bekanntesten Craft-Bier-Marken der Welt entstanden, die mit Brauereien, Bars und Vertriebsstrukturen in zahlreichen internationalen Märkten präsent ist. Die Zukunft von BrewDog wird auch weiterhin von den drei wichtigsten Aspekten geprägt sein: People, Planet and Beer (Menschen, Planet und Bier).

Weitere Informationen finden Sie unter www.brewdog.com oder folgen Sie @BrewDog in den sozialen Medien.

Über die Leicester Tigers

Die Leicester Tigers sind der größte und erfolgreichste Verein im englischen Rugby und können zwei Europapokalsiege sowie elf englische Premiership-Titel vorweisen. Die Tigers, deren Wurzeln seit 1880 im Zentrum von Leicester liegen, sind im Mattioli Woods Welford Road zu Hause, wo regelmäßig mehr als 24.000 treue Fans eine der legendärsten Atmosphären im Weltrugby schaffen.

Geoff Parling, Cheftrainer der Herrenmannschaft, und Fraser Goatcher, Sportdirektor der Damenmannschaft, treten beide in ihr zweites Jahr in ihren jeweiligen Positionen beim Verein ein. In einem Verein, der auf dem Grundsatz "Familie geht vor" basiert, sind sie jedoch beide schon seit Langem mit den Leicester Tigers verbunden.

Der Verein legt großen Wert auf sein Nachwuchsprogramm, das nicht nur das Fundament zahlreicher Meistermannschaften des Vereins bildet, sondern auch die Grundlage für den einzigen Weltmeistertitel der englischen Herren-Rugbymannschaft darstellte. Sie bildet auch heute noch das Fundament der Mannschaft, da Ollie Chessum, Jack van Poortvliet, Freddie Steward und Joe Heyes den Weg zum Erfolg anführen.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessern, finden Sie unter Tilray.com und folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze sowie im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, die unter den durch diese Abschnitte und andere anwendbare Gesetze geschaffenen "Safe-Harbor"-Bestimmungen fallen sollen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "Prognose", "Zukunft", "sollte", "könnte", "ermöglichen", "potenziell", "erwägen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "planen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "projizieren", "werden", "würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren, Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen Erwartungen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht auf Formular 10-K (und anderen bei der SEC eingereichten periodischen Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung, und das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

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