NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach einem Gespräch mit der Finanzchefin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Anna Manz habe Zuversicht ausgestrahlt hinsichtlich einer verbesserten Innovations- und Umsetzungskraft und der operativen Marge des Nahrungsmittelkonzerns, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0038863350
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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