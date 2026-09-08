DJ PTA-AFR: Rostra AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Rostra AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Düsseldorf (pta000/08.09.2026/19:00 UTC+2) - Rostra AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://rostra.ag/de/financial-reports-de Veröffentlichungsdatum: 10.09.2026
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Rostra AG Fritz-Vomfelde-Straße 34 40547 Düsseldorf Deutschland Ansprechpartner: Wolfgang Maßberg Tel.: +49 211 53883434 E-Mail: info@rostra.ag Website: rostra.ag ISIN(s): DE000A3MQRK6 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt
[ source: https://www.pressetext.com/news/1788886800509 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)