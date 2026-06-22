DJ PTA-Adhoc: Rostra AG: Rostra AG hebt Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Rostra AG: Rostra AG hebt Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

Düsseldorf (pta000/22.06.2026/18:45 UTC+2)

Die Rostra AG passt ihre im IFRS-Konzernjahresabschluss 2025 veröffentlichte Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Der Vorstand erwartet nunmehr ein Konzernjahresergebnis in einer Bandbreite von EUR 4,5 Mio. bis EUR 6,5 Mio. (bisherige Prognose für den Konzern: EUR 3,0 Mio. bis EUR 5,0 Mio.).

Die Prognoseanhebung beruht im Wesentlichen auf zwei Sondereffekten: Zum einen resultiert aus der Erstkonsolidierung der EFC Zambia (Beteiligung NMBZ Holdings Limited) ein nicht budgetierter Einmalgewinn von USD 3,8 Mio. auf Ebene der NMBZ (Ergebniseffekt Rostra AG (Konzern): ca. EUR 0,8 Mio.). Zum anderen verzeichnete die Beteiligung Divcorp Investments Ltd. im ersten Halbjahr ein unerwartet hohes Handelsvolumen, das überwiegend auf Nachholeffekte zurückzuführen ist. Beide Effekte sind einmaliger bzw. temporärer Natur.

Der Vorstand geht außerdem davon aus, dass sich das Ergebnis der Rostra AG im Rahmen des HGB-Jahresabschlusses auf Grund von entsprechend höheren Dividenden aus den Beteiligungen im zweiten Halbjahr ebenfalls positiv gegenüber der ursprünglich kommunizierten Bandbreite entwickeln wird und erwartet nunmehr ein Jahresergebnis in einer Bandbreite von EUR 1,0 Mio. bis EUR 3,0 Mio. (bisherige Prognose: EUR -0,5 Mio. bis EUR 1,5 Mio.).

Rostra AG Der Vorstand

(Ende)

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June 22, 2026 12:45 ET (16:45 GMT)