DJ PTA-RPT: Rostra AG: Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß § 111c Abs. 2 AktG

Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß -- 111c Abs. 2 AktG

Rostra AG: Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß -- 111c Abs. 2 AktG

Düsseldorf (pta000/25.02.2026/13:30 UTC+1)

Düsseldorf, 25. Februar 2026. Der Aufsichtsrat der Rostra AG hat am 12. Februar 2026 dem Abschluss eines Darlehensvertrages zwischen der Sigma Precious Metals FZCO mit Sitz in Dubai, eingetragen im Handelsregister von Dubai unter der Gesellschaftsnummer DMCC199019, als Darlehensnehmerin und der Rostra AG als Darlehensgeberin gemäß -- 111b Abs. 1 AktG zugestimmt. Die Rostra AG hat mit Darlehensvertrag vom 20. Februar 2026 der Sigma Precious Metals FZCO ein Darlehen in Höhe von bis zu USD 5 Mio. gewährt. Das Darlehen wird mit 10,0 % p.a. verzinst und ist zum Laufzeitende am 30. Juni 2029 in voller Höhe zurückzuzahlen. Die Rostra AG kann das Darlehen durch Kündigung mit einer Frist von 60 Tagen fällig stellen. Die Sigma Precious Metals FZCO hat sich verpflichtet, jederzeit sicherstellen, dass ihre Verpflichtung zur Rückzahlung des Kapitals zuzüglich Zinsen durch Feingold-Vermögenswerte, einschließlich physischer Bestände und Feingold-Forderungen gegenüber ihren Kunden und Lieferanten, ausreichend gedeckt ist.

Beherrschender Gesellschafter der Sigma Precious Metals FZCO ist Herr Timothy Nuy, zugleich Mitglied des Aufsichtsrats der Rostra AG. Somit ist Sigma Precious Metals FZCO eine nahestehende Person im Sinne des -- 111a Abs. 1 Satz 2 AktG.

Rostra AG Der Vorstand

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Rostra AG Fritz-Vomfelde-Straße 34 40547 Düsseldorf Deutschland Ansprechpartner: Wolfgang Maßberg Tel.: +49 211 53883434 E-Mail: info@rostra.ag Website: rostra.ag ISIN(s): DE000A0N3UD5 (Aktie) DE000A3MQRK6 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772022600402 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)