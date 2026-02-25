Anzeige
Mittwoch, 25.02.2026
WKN: A3MQRK | ISIN: DE000A3MQRK6
Xetra
25.02.26 | 12:08
2,800 Euro
-3,45 % -0,100
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
25.02.2026 14:03 Uhr
PTA-RPT: Rostra AG: Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß § 111c Abs. 2 AktG

Düsseldorf (pta000/25.02.2026/13:30 UTC+1)

Düsseldorf, 25. Februar 2026. Der Aufsichtsrat der Rostra AG hat am 12. Februar 2026 dem Abschluss eines Darlehensvertrages zwischen der Sigma Precious Metals FZCO mit Sitz in Dubai, eingetragen im Handelsregister von Dubai unter der Gesellschaftsnummer DMCC199019, als Darlehensnehmerin und der Rostra AG als Darlehensgeberin gemäß -- 111b Abs. 1 AktG zugestimmt. Die Rostra AG hat mit Darlehensvertrag vom 20. Februar 2026 der Sigma Precious Metals FZCO ein Darlehen in Höhe von bis zu USD 5 Mio. gewährt. Das Darlehen wird mit 10,0 % p.a. verzinst und ist zum Laufzeitende am 30. Juni 2029 in voller Höhe zurückzuzahlen. Die Rostra AG kann das Darlehen durch Kündigung mit einer Frist von 60 Tagen fällig stellen. Die Sigma Precious Metals FZCO hat sich verpflichtet, jederzeit sicherstellen, dass ihre Verpflichtung zur Rückzahlung des Kapitals zuzüglich Zinsen durch Feingold-Vermögenswerte, einschließlich physischer Bestände und Feingold-Forderungen gegenüber ihren Kunden und Lieferanten, ausreichend gedeckt ist.

Beherrschender Gesellschafter der Sigma Precious Metals FZCO ist Herr Timothy Nuy, zugleich Mitglied des Aufsichtsrats der Rostra AG. Somit ist Sigma Precious Metals FZCO eine nahestehende Person im Sinne des -- 111a Abs. 1 Satz 2 AktG.

Rostra AG Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Rostra AG 
           Fritz-Vomfelde-Straße 34 
           40547 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Wolfgang Maßberg 
Tel.:         +49 211 53883434 
E-Mail:        info@rostra.ag 
Website:       rostra.ag 
ISIN(s):       DE000A0N3UD5 (Aktie) DE000A3MQRK6 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

