WKN: A3MQRK | ISIN: DE000A3MQRK6
Xetra
03.02.26 | 17:35
2,100 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Chemie
Aktienmarkt
General Standard
04.02.2026 16:33 Uhr
PTA-DD: Rostra AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Rostra AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Rostra AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Düsseldorf (pta000/04.02.2026/16:00 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                     Rostra Holdings Pte. Ltd. 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status               In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                               Timothy Nuy 
                               Aufsichtsrat 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                     Rostra AG 
b)      LEI                     894500IFXG2OP0EKXD21 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie 
       Instruments 
        Kennung                   DE000A0N3UD5 
b)      Art des Geschäfts              Sonstiges 
                               Erwerb von 2.085.008 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung 
                              gegen Bareinlagen 
c)      Preis(e)                   Volumen 
        2,00 EUR                   4.170.016,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis              Aggregiertes Volumen 
        2,00 EUR                   4.170.016,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts             03.02.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts              Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Rostra AG 
           Fritz-Vomfelde-Straße 34 
           40547 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Wolfgang Maßberg 
Tel.:         +49 211 53883434 
E-Mail:        info@rostra.ag 
Website:       rostra.ag 
ISIN(s):       DE000A0N3UD5 (Aktie) DE000A3MQRK6 (Aktie) DE000A40UTR3 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770217200804 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 10:00 ET (15:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
