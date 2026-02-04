DJ PTA-PVR: Rostra AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

Rostra AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Düsseldorf (pta000/04.02.2026/16:15 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Rostra AG Legal Entity Identifier (LEI): 894500IFXG2OP0EKXD21 Straße, Hausnr: Fritz-Vomfelde-Straße 34 PLZ: 40547 Ort: Düsseldorf, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): George Manyere Geburtsdatum: 15.02.1977

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. MHMK Fund Holdings (One) Proprietary Limited

5. Datum der Schwellenberührung 03.02.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 8,02 0,00 8,02 6.666.667 letzte 12,11 0,00 12,11 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A40UTR3 0 534.375 0,00 8,02 Summe: 534.375 8,02

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5% Summe in %, wenn 5% oder oder höher oder höher höher - George Manyere - Zahra Investment Trust - MHMK Capital (Private) Limited - MHMK Nominees (Pty) Ltd. - MHMK Fund Holdings (One) 8,02 8,02 Proprietary Limited

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 04.02.2026

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Rostra AG Fritz-Vomfelde-Straße 34 40547 Düsseldorf Deutschland Ansprechpartner: Wolfgang Maßberg Tel.: +49 211 53883434 E-Mail: info@rostra.ag Website: rostra.ag ISIN(s): DE000A0N3UD5 (Aktie) DE000A3MQRK6 (Aktie) DE000A40UTR3 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770218100807 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2026 10:15 ET (15:15 GMT)