PTA-News: Rostra AG: Erfolgreicher Abschluss der kombinierten Bar- und Sachkapitalerhöhung durch Zulassung der Neuen Aktien zum Handel

Rostra AG: Erfolgreicher Abschluss der kombinierten Bar- und Sachkapitalerhöhung durch Zulassung der Neuen Aktien zum Handel

Düsseldorf (pta000/25.02.2026/13:00 UTC+1)

Düsseldorf, 25.02.2026 - Die Rostra AG gibt bekannt, dass die im August und November 2025 beschlossene kombinierte Bar- und Sachkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen worden ist und sämtliche neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen worden sind.

Die Sachkapitalerhöhung wurde bereits am 19. Dezember 2025 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen. Die Eintragung der Barkapitalerhöhung erfolgte am 3. Februar 2026. Im Zusammenhang mit der kombinierten Kapitalmaßnahme hat die Rostra AG einen Wertpapierprospekt erstellt, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 5. Februar 2026 gebilligt wurde.

Die Zulassung der neuen Aktien aus der zuvor genannten kombinierten Bar- und Sachkapitalerhöhung sowie der neuen Aktien aus einer vorangegangenen Barkapitalerhöhung 2024/25 zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte am 9. Februar 2026. Der erste Handelstag der neuen Aktien war der 11. Februar 2026.

Nach Abschluss der Kapitalerhöhungen beträgt das Grundkapital der Rostra AG nun EUR 6.666.667, wobei sämtliche 6.666.667 auf den Inhaber zugelassene Stückaktien handelbar sind. Aufgrund abweichender Gewinnanteilberechtigung notieren die Aktien aus der am 3. Februar 2026 eingetragenen Barkapitalerhöhung bis zum Zeitpunkt der Dividendengleichstellung durch die ordentliche Hauptversammlung in 2026 mit der separaten ISIN DE000A0N3UD5 / WKN A0N3UD.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalmaßnahmen schließt die Rostra AG nicht nur den 49%-igen Erwerb an der Divcorp Investments Ltd. ab, sondern sie stärkt zudem ihre Eigenkapitalbasis und schafft eine verbesserte Ausgangslage für die weitere Umsetzung ihrer strategischen Ziele. Bei der am 3. Februar 2026 eingetragenen Barkapitalerhöhung floss der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rd. EUR 4,5 Mio. zu. Die Mittel aus dieser Barkapitalerhöhung sollen für die Finanzierung des Ausbaus des operativen Geschäfts von in 2025 erworbenen Beteiligungen, die Finanzierung von zukünftigen Akquisitionen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar.

Aussender: Rostra AG
Ansprechpartner: Wolfgang Maßberg
ISIN(s): DE000A0N3UD5 (Aktie) DE000A3MQRK6 (Aktie)
Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt

