NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach einem Gespräch mit den Konzern- und Finanzchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Antoine de Saint-Affrique und Jürgen Esser hätten einen zuversichtlichen Ton angestimmt, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management bleibe hinsichtlich des zweiten Halbjahres optimistisch./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 18:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 18:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120644
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 18:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 18:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120644
© 2026 dpa-AFX-Analyser