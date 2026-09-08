Auf dem deutschen Immobilienmarkt scheitern immer mehr Projekte und Entwickler an hohen Kosten und Zinslasen, aber auch an politischen Hürden, die sie im Vorfeld nicht erahnen konnten. Krisenmanager Marcus Held hat ein Rezept dagegen. "Can we fix it?" Die antwortet von Marcus Held lautet stets: "Yes, we can!" Held übernimmt, wenn Immobilienprojekte feststecken. Der erfahrene Krisenmanager hat es sich zur Mission gemacht, Investoren, Banken, Behörden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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