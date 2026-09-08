Neue Kampagne verbindet Horror und Humor rund um den alltäglichen Albtraum einer unpassenden Foundation und den Weg aus dem "Unglammy Valley" zurück zum Glamour

e.l.f. Cosmetics, eine Marke von e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), startet heute die neue Kampagne "Unglammy Valley", in deren Mittelpunkt die Soft Glam Satin Foundation steht. Die Kampagne spielt mit dem "Uncanny-Valley"-Phänomen und verwandelt ein nur allzu bekanntes Beauty-Problem in eine Mischung aus Horror und Humor: eine Foundation, die einfach nicht passt. Mit Schauspielerin Sara Waisglass in der Hauptrolle sorgt e.l.f. für unerwartete Unterhaltung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260907391950/de/

e.l.f. Cosmetics launches "Unglammy Valley," a new campaign highlighting its Soft Glam Satin Foundation. The horror-meets-humor campaign dramatizes the everyday nightmare of mismatched foundation and the product that breaks you out of the uncanny and into the glam.

Die Idee hinter der Kampagne ist einfach und einleuchtend: Wenn die Foundation nicht passt, stimmt am Ende der ganze Look nicht. Ob die Foundation zu dick aufträgt oder der Farbton danebenliegt solche Make-up-Pannen kennt fast jeder. 66 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher finden den passenden Farbton beim Kauf nur durch Ausprobieren und Fehlversuche.* Die Lösung ist dagegen denkbar einfach: Auf elfcosmetics.com wird alle acht Minuten** eine Soft Glam Satin Foundation von e.l.f. verkauft. Sie soll dafür sorgen, dass der Look nicht im "Unglammy Valley" endet, sondern genau den gewünschten Glamour bekommt.

Als langjährige e.l.f.ie bringt Waisglass ihren schlagfertigen Humor und ihren sympathischen Charme in die Kampagne ein. Die falsche Foundation wird dabei zum Beauty-Schreckmoment bis die Soft Glam Satin Foundation von e.l.f. Cosmetics mit mittlerer, aufbaubarer Deckkraft die Wendung bringt. "Unglammy Valley" ist herrlich schräg und vor allem ziemlich witzig.

Die Soft Glam Satin Foundation von e.l.f. Cosmetics ist in 36 Farbtönen erhältlich und wurde für ein weiches, natürlich wirkendes Hautbild mit dezentem Glow und Satin-Finish entwickelt. Mit 1 Hydrating Hibiscus Complex sowie Extrakten aus Guave, Heidelbeere und Goji-Beere spendet sie Feuchtigkeit, ohne die Poren zu verstopfen. Die Foundation kostet 8 US-Dollar, 9 britische Pfund bzw. 10 Euro und bietet hohe Qualität zu einem erschwinglichen Preis für jedes Auge, jeden Mund und jedes Gesicht.

e.l.f. Cosmetics kooperiert außerdem mit Alta und ist damit die erste Beauty-Marke auf der Plattform. Die KI-gestützte App für virtuelle Kleiderschränke wurde von TIME als eine der "Best Inventions" ausgezeichnet. Künftig steht der Alta-Community dort auch die Soft Glam-Kollektion von e.l.f. zur Verfügung, sodass Mitglieder ihre Beauty-Routine ebenso im Blick behalten können wie ihre Garderobe. Mit Alta-Avataren lassen sich Looks für Urlaub, Büro und besondere Anlässe zusammenstellen. Ganz im Sinne von eyes.lips.first. überträgt Alta die Technologie nun erstmals vom Kleiderschrank auf den Beauty-Bereich. Passend zum jeweiligen Outfit empfiehlt die App e.l.f.-Produkte und sorgt so für einen stimmigen Look von Kopf bis Fuß.

"Die richtige Foundation zu finden, ist gar nicht so einfach. Unterton, Farbton, Deckkraft, Formel alles muss zusammenpassen. Ein echter Albtraum. Genau diese Probleme hat unsere Community immer wieder angesprochen. Also haben wir daraus einen Beauty-Horror mit dem typischen e.l.f.-Dreh gemacht", berichtet Oshiya Savur, Chief Marketing Officer von e.l.f. Brands. "Die Idee dazu kam im Grunde direkt aus unserer Community. Wir haben die ganz realen Probleme bei der Wahl der richtigen Foundation aufgegriffen und mit dem überdrehten Humor, für den e.l.f. bekannt ist, auf den Kopf gestellt. Mit dieser Kampagne und unserer Partnerschaft mit Alta rücken wir unsere preisgekrönte Soft Glam Satin Foundation ins Rampenlicht und helfen den Menschen, die perfekte Foundation zu finden ganz ohne Schreckmomente."

Zum Auftakt wird "Unglammy Valley" über verschiedene Kanäle verbreitet mit TV-Spots in den USA, Streaming/OTT, YouTube und sozialen Medien sowie Influencer-Kooperationen und immersiven Aktionen. Die Kampagne läuft in den USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland. Die Soft Glam Satin Foundation von e.l.f. Cosmetics und die gesamte Soft Glam-Kollektion sind auf elfcosmetics.com und elfcosmetics.co.uk erhältlich. Dort können Nutzer mit einem virtuellen Try-on-Tool zudem den passenden Farbton finden.

Das vollständige Kampagnenvideo gibt es hier.

*The Benchmarking Company, Shade (Mis)Match Inclusivity, 2026

**Interne DTC-Verkaufsdaten von e.l.f. Cosmetics, Juni 2024 bis August 2026

Über e.l.f. Brands

Zu e.l.f. Brands, einem Teil von e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), gehören e.l.f. Cosmetics, e.l.f. SKIN und e.l.f. Hair. Die Marken verfolgen den Anspruch, hochwertige Beauty-Produkte für alle zugänglich zu machen, und wollen die Welt für jedes Auge, jeden Mund und jedes Gesicht ein Stück besser machen. e.l.f. Beauty verbindet klare Werte mit konsequenter Ergebnisorientierung. Das Unternehmen bricht mit Konventionen, prägt Kultur und bringt Communities durch Positivität, Inklusivität und Zugänglichkeit zusammen. e.l.f. Brands steht für hochwertige, breit ansprechende Produkte zu erschwinglichen Preisen. Sie sind vegan, entsprechen dem Standard e.l.f. clean und wurden von Leaping Bunny und PETA als tierversuchsfrei zertifiziert. Darüber hinaus werden Produkte von e.l.f. Brands in Fair Trade Certified-zertifizierten Betrieben hergestellt. Weitere Informationen unter www.elfcosmetics.com.

Über Alta

Alta ist ein Fashion-Tech-Start-up mit Sitz in New York und entwickelt KI-Modelle für den Handel der Zukunft. Die Alta-App mit KI-Stylisten und digitalem Kleiderschrank gehört in mehr als einem Dutzend Ländern zu den 100 beliebtesten Apps im App Store. TIME nahm sie in die Liste "Best Inventions" auf; zudem wurde Alta unter anderem bei Good Morning America und den Cannes Lions sowie in Vogue, ELLE, Forbes, TechCrunch und Fortune präsentiert. Nutzer haben in der App bereits mehr als 300 Millionen Outfits zusammengestellt. Gleichzeitig wird jede Sekunde mindestens ein Alta-Avatar erstellt. Altas zwölf proprietäre, intern entwickelte Computer-Vision- und Empfehlungsmodelle kommen außerdem bei börsennotierten Einzelhändlern für KI-Styling und virtuelle Anproben zum Einsatz.

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