Dortmund - Borussia Dortmund ist erfolgreich in die Champions-League-Saison 2026/27 gestartet. Im heimischen Westfalenstadion besiegten die Dortmunder den FC Villarreal mit 3:2.



Die Partie begann temporeich, jedoch ohne Tore in der ersten Halbzeit. Beide Mannschaften hatten Chancen, doch weder Borussia Dortmund noch Villarreal konnten diese nutzen. Die erste Halbzeit wurde zudem von einer besorgniserregenden Szene überschattet, als Konstantinos Karetsas aufgrund von Kreislaufproblemen vom Platz getragen werden musste.



Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dortmund den Druck und wurde in der 53. Minute belohnt, als ein Eigentor von Renato Veiga die Führung brachte. Villarreal zeigte sich unbeeindruckt und glich in der 66. Minute durch einen Kopfball von Santiago Mouriño aus. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange.



In der Schlussphase der Partie drehte Serhou Guirassy auf und erzielte in der 80. Minute das 2:1, nachdem Fabio Silva den Ball quergelegt hatte. Nur fünf Minuten später verwandelte Guirassy einen Elfmeter zum 3:1, nachdem er zuvor von Santiago Mourino im Strafraum zu Boden gerungen worden war. In der Nachspielzeit traf Guirassy auch noch ins eigene Tor zum Endstand. Damit sicherte sich Borussia Dortmund die ersten drei Punkte in der neuen Champions-League-Saison.





© 2026 dts Nachrichtenagentur