NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sanofi mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Angesichts kurzfristiger Herausforderungen durchlaufe der Pharmakonzern derzeit eine "entscheidende Umbruchphase", schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wachstumsimpulse fehlten, der Patentablauf für Dupixent stehe bevor und es bestehe Skepsis für neue Produkte. Unter der neuen Chefin Belen Garijo wandele sich aber die Wahrnehmung des Unternehmens./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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