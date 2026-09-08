NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Roche mit "Outperform" und einem Kursziel von 400 Franken aufgenommen. Trotz einer Bewertung, die nahe am Allzeithoch liege, sieht Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Neueinschätzung des Pharmakonzerns noch Spielraum für eine weitere Neubewertung der Aktie. Kurz- bis mittelfristig gewinne das Kerngeschäft an Dynamik und die Pipeline biete ein größeres Potenzial als derzeit in den Modellen der Analysten veranschlagt./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH1499059XXX
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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