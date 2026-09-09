Berlin - Wegen einer IT-Panne waren am Montag stundenlang e-Rezepte nicht abrufbar.
"Der bundesweite Ausfall hat Patienten aller Krankenkassen gleichermaßen betroffen. Er hat vom 7. September um circa 12.45 Uhr bis 8. September um 7.40 Uhr gedauert", sagte Thomas Preis, Präsident der Bundesvereinigung der Apothekerverbände (ABDA), der "Rheinischen Post" (Mittwoch). Arztpraxen hätten weder elektronische Rezepte (e-Rezepte) noch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) ausstellen können, Apotheken keine e-Rezepte abrufen können, so Preis. "Nach den bisher vorliegenden Informationen steht die Störung im Zusammenhang mit der Infrastruktur von D-Trust, einem Anbieter der Bundesdruckerei."
Der Apothekenpräsident fordert, die digitalen Systeme krisenfester zu machen: "Entscheidend ist, dass kritische digitale Gesundheitsanwendungen auch bei technischen Problemen verlässlich funktionieren und Ausfälle möglichst keine Auswirkungen auf die Versorgung haben. Wir erwarten daher, dass die Widerstandsfähigkeit und Ausfallsicherheit der Telematikinfrastruktur konsequent weiter gestärkt werden. Die technischen Strukturen müssen robuster gemacht und kritische Abhängigkeiten reduziert werden. Für die Patientinnen und Patienten muss gelten: Digitale Gesundheitsanwendungen müssen jederzeit verlässlich nutzbar sein", so Preis.
"Der bundesweite Ausfall hat Patienten aller Krankenkassen gleichermaßen betroffen. Er hat vom 7. September um circa 12.45 Uhr bis 8. September um 7.40 Uhr gedauert", sagte Thomas Preis, Präsident der Bundesvereinigung der Apothekerverbände (ABDA), der "Rheinischen Post" (Mittwoch). Arztpraxen hätten weder elektronische Rezepte (e-Rezepte) noch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) ausstellen können, Apotheken keine e-Rezepte abrufen können, so Preis. "Nach den bisher vorliegenden Informationen steht die Störung im Zusammenhang mit der Infrastruktur von D-Trust, einem Anbieter der Bundesdruckerei."
Der Apothekenpräsident fordert, die digitalen Systeme krisenfester zu machen: "Entscheidend ist, dass kritische digitale Gesundheitsanwendungen auch bei technischen Problemen verlässlich funktionieren und Ausfälle möglichst keine Auswirkungen auf die Versorgung haben. Wir erwarten daher, dass die Widerstandsfähigkeit und Ausfallsicherheit der Telematikinfrastruktur konsequent weiter gestärkt werden. Die technischen Strukturen müssen robuster gemacht und kritische Abhängigkeiten reduziert werden. Für die Patientinnen und Patienten muss gelten: Digitale Gesundheitsanwendungen müssen jederzeit verlässlich nutzbar sein", so Preis.
© 2026 dts Nachrichtenagentur