Berlin - Die SPD-Fraktionsvizevorsitzende Dagmar Schmidt fordert im Ringen mit der Union um den richtigen Reformkurs nach der Landtagswahl von Sachsen-Anhalt eine Pflegereform mit Entlastungen für Angehörige.



"Wenn ein Mensch pflegebedürftig wird, verändert sich das Leben einer ganzen Familie", sagte Schmidt der "Rheinischen Post". In dieser Situation müssten sich die Menschen darauf verlassen können, dass die Pflege funktioniere, Unterstützung schnell und unkompliziert ankomme und sie nicht mit immer höheren Kosten allein gelassen würden, so die SPD-Politikerin. Dieses Ziel habe man vor und nach der Wahl, und dafür werde man sich in den Verhandlungen einsetzen, sagte Schmidt.



Ihr Ziel sei eine Pflege, die den Alltag leichter mache, im Sozialraum verankert sei, pflegende Angehörige entlaste und gute Versorgung verlässlich sichere. Gleichzeitig müsse die Pflegeversicherung dauerhaft stabilisiert und gerechter finanziert werden. Man wolle den Anstieg der finanziellen Belastungen bremsen und dafür sorgen, dass gute Pflege auch in Zukunft für alle bezahlbar bleibe, so Schmidt.





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