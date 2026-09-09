3,5 Milliarden Dollar für Luftverteidigung: Griechenland kauft Israels "Drone Dome" - warum Drohnenabwehr zum Milliardengeschäft wird

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Griechenland investiert Milliarden in eine neue Generation der Luftverteidigung - und Drohnenabwehr wird ausdrücklich Teil des Schutzschilds. Athen und Israel haben am 31. August ein Abkommen über rund 3 Milliarden Euro beziehungsweise 3,5 Milliarden US-Dollar für das mehrschichtige Luftverteidigungssystem "Achilles Shield" unterzeichnet. Neben Systemen gegen Flugzeuge, Raketen und ballistische Bedrohungen soll Griechenland auch Rafaels "Drone Dome" zum Schutz strategisch wichtiger Einrichtungen erhalten. Der Deal ist Israels größter Rüstungsexport nach Griechenland und gehört laut Reuters zu den größten israelischen Verteidigungsgeschäften überhaupt. Gleichzeitig zeigen die massiven Drohnenangriffe im Ukraine-Krieg, warum Counter-UAS-Technologie zunehmend aus der Nische in große staatliche Beschaffungsprogramme wandert. Für kleinere Anbieter wie ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) entsteht damit ein milliardenschwerer Wachstumsmarkt. Die Tochter ZenaDrone testet mit dem Interceptor P-1 bereits eine autonome Abfangdrohne, die kleinere feindliche Drohnen zu deutlich niedrigeren Kosten als klassische Flugabwehrraketen bekämpfen soll. Einen Zusammenhang zwischen dem Griechenland-Deal und ZenaTech gibt es nicht. Doch die Milliardenbestellung zeigt, wie zentral Drohnenabwehr inzwischen für moderne Luftverteidigung wird.

Griechenland baut einen kompletten Schutzschild auf

Das griechische Verteidigungsministerium spricht ausdrücklich von einem gemeinsamen Flugabwehr-, Raketenabwehr- und Drohnenabwehrschirm. Der Vertrag wurde am 31. August in Tel Aviv unterzeichnet und sieht den unmittelbaren Beginn der Umsetzung vor. Hinter "Achilles Shield" steckt deshalb weit mehr als ein einzelnes Waffensystem. Griechenland soll eine mehrschichtige Architektur erhalten, die unterschiedliche Bedrohungen auf verschiedenen Höhen und Entfernungen bekämpfen kann. Nach Angaben von Reuters gehören dazu unter anderem David's Sling, SPYDER und BARAK MX sowie MMR-Radarsysteme, ein nationales Command-and-Control-System und Drone Dome zur Abwehr unbemannter Fluggeräte. Die 3,5 Milliarden US-Dollar beziehen sich entsprechend auf das Gesamtpaket und nicht allein auf die Drohnenabwehr. Genau das macht den Auftrag aus Investorensicht jedoch besonders interessant: Counter-UAS wird nicht länger als isolierte Zusatztechnologie behandelt, sondern direkt in große nationale Luftverteidigungsnetze integriert.

"Drone Dome" soll strategische Einrichtungen schützen

Rafael Advanced Defense Systems hat Drone Dome speziell zur Abwehr kleiner Drohnen und unbemannter Luftfahrzeuge entwickelt. Nach Herstellerangaben kombiniert das System verschiedene Sensor- und Abwehrtechnologien. Dazu gehören Radar und elektrooptische Systeme zur Erkennung und Identifizierung von Zielen sowie elektronische Gegenmaßnahmen wie Funk- und GPS-Störung. Rafael bietet innerhalb der Systemarchitektur zudem laserbasierte Abfangmöglichkeiten an. Software und Algorithmen sollen dabei helfen, tatsächliche Bedrohungen von anderen Flugobjekten zu unterscheiden. Für Griechenland ist genau diese Fähigkeit zunehmend relevant. Flughäfen, Militärbasen, Energieanlagen, Häfen und andere kritische Einrichtungen lassen sich mit klassischen Flugabwehrraketen allein kaum wirtschaftlich gegen große Mengen kleiner Drohnen verteidigen. Dass Drone Dome jetzt Bestandteil eines Milliardenpakets wird, unterstreicht deshalb einen grundlegenden Wandel: Drohnenabwehr wird zu einer festen Schicht innerhalb nationaler Luftverteidigung.

Athen steckt bis 2036 insgesamt 28 Milliarden Euro in die Modernisierung

Der israelische Auftrag steht dabei nur für einen Teil einer deutlich größeren Aufrüstung. Griechenland plant laut Reuters bis 2036 Verteidigungsinvestitionen von rund 28 Milliarden Euro. Das Land gehört bereits heute zu den NATO-Mitgliedern mit besonders hohen Verteidigungsausgaben und wendet rund 3,5 Prozent seiner Wirtschaftsleistung für das Militär auf. "Achilles Shield" soll vorhandene ältere Systeme ersetzen beziehungsweise ergänzen und gleichzeitig verschiedene Sensoren und Effektoren über eine gemeinsame Führungsarchitektur miteinander verbinden. Genau diese Vernetzung wird in modernen Konflikten immer wichtiger. Ein Radar kann eine Drohne erkennen, ein anderes System sie verfolgen, Software die Bedrohung klassifizieren und anschließend entschieden werden, ob elektronische Störung, ein Laser, eine Abfangdrohne oder eine klassische Rakete zum Einsatz kommt. Der Markt verschiebt sich damit zunehmend vom einzelnen Flugabwehrsystem hin zu integrierten Netzwerken.

1.500 Drohnen in vier Tagen zeigen, warum die Kosten entscheidend werden

Wie schnell sich die Bedrohung verändert, zeigt parallel der Krieg in der Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am 31. August, Russland habe innerhalb von nur vier Tagen rund 1.500 Drohnen eingesetzt. Mehr als die Hälfte davon seien strahlgetriebene Systeme gewesen. Reuters zufolge zielen solche massiven Angriffswellen unter anderem darauf ab, die ukrainische Luftverteidigung zu beanspruchen und zu erschöpfen. Dabei entsteht ein elementares wirtschaftliches Problem: Selbst ein technisch erfolgreicher Abschuss kann strategisch unattraktiv werden, wenn der Verteidiger dauerhaft sehr teure Flugabwehrraketen gegen erheblich günstigere Angriffsdrohnen einsetzen muss. Je größer die Schwärme werden, desto wichtiger wird deshalb die Frage nach den Kosten pro abgewehrtem Ziel. Genau hier entsteht Raum für elektronische Störsysteme, Geschütze, Laser und immer häufiger auch autonome Interceptor-Drohnen.

Vom Milliarden-Raketensystem zur günstigen Abfangdrohne

Die unterschiedlichen Technologien konkurrieren dabei nicht zwangsläufig miteinander. Das griechische "Achilles Shield"-Konzept zeigt vielmehr, dass mehrere Ebenen gleichzeitig benötigt werden. Hochwertige Raketenabwehrsysteme bleiben notwendig, wenn ballistische Raketen, Marschflugkörper oder komplexe Luftziele bekämpft werden müssen. Gegen kleine Einweg- oder FPV-Drohnen kann dagegen eine wesentlich günstigere Lösung wirtschaftlich sinnvoller sein. Counter-UAS-Anbieter versuchen deshalb, genau diese Lücke zu schließen. Manche setzen auf elektronische Störung, andere auf Laser oder automatische Geschütze. Eine weitere Kategorie bilden sogenannte Interceptor-Drohnen: unbemannte Systeme, die selbst starten, die gegnerische Drohne verfolgen und sie physisch abfangen. Für Anleger entsteht damit innerhalb der gesamten Luftverteidigungsbranche ein eigener technologischer Wettbewerb.

ZenaTech testet den Interceptor P-1

In diesem Teilmarkt positioniert sich ZenaTech mit seiner Tochter ZenaDrone. Ende Juli begann das Unternehmen die erste Flugtestphase des Interceptor P-1. Das System wird als autonome Einweg-Abfangdrohne mit VTOL-Fähigkeit entwickelt, soll also senkrecht starten und landen können und anschließend feindliche unbemannte Fluggeräte physisch abfangen. ZenaTech bezeichnet die Plattform ausdrücklich als kostengünstige Alternative zu klassischen raketenbasierten Abwehrsystemen bei der Bekämpfung kleiner Drohnen und Drohnenschwärme. Der entscheidende Unterschied zu Rafael ist offensichtlich: ZenaTech baut derzeit keinen nationalen mehrschichtigen Luftverteidigungsschirm. Das Unternehmen arbeitet an einem einzelnen möglichen Effektor innerhalb des deutlich größeren Counter-UAS-Marktes. Genau deshalb wäre ein direkter Vergleich beider Unternehmen irreführend. Interessant ist vielmehr, dass der griechische Milliardenauftrag zeigt, wie wichtig diese zusätzliche Verteidigungsschicht inzwischen wird.

Unter 5.000 Dollar lautet ZenaTechs Ziel

Besonders interessant ist der angestrebte Preis. ZenaTech erklärte im März, den Interceptor P-1 für einen Verkaufspreis von unter 5.000 US-Dollar entwickeln zu wollen. Diese Zahl ist bislang ein Ziel des Unternehmens und kein nachgewiesener späterer Serienpreis. Sollte sich eine autonome Abfangdrohne tatsächlich in dieser Größenordnung zuverlässig produzieren und einsetzen lassen, würde sich jedoch die Kostenrechnung der Drohnenabwehr deutlich verändern. Statt gegen jede kleine Angriffsdrohne einen teuren Flugkörper einzusetzen, könnten größere Stückzahlen günstiger Interceptoren vorgehalten werden. Gerade die Angriffswellen in der Ukraine zeigen, warum Skalierbarkeit entscheidend ist. Ein Verteidigungssystem muss nicht nur ein einzelnes Ziel treffen können. Es muss möglicherweise Dutzende oder Hunderte gleichzeitig auftretende Objekte erkennen, priorisieren und wirtschaftlich bekämpfen.

KI soll ganze Gruppen von Interceptoren steuern

ZenaTech entwickelt deshalb parallel eine eigene Softwarearchitektur. Die im März angekündigte Zena-AI-Counter-UAS-Plattform soll nach Unternehmensangaben Bedrohungen erkennen, klassifizieren und verfolgen sowie autonome Schwärme der Interceptor-P-1-Drohnen und des größeren ZenaDrone 2000 koordinieren. Das Konzept ähnelt damit grundsätzlich der Entwicklung, die auch bei großen integrierten Luftverteidigungssystemen sichtbar wird: Sensorik, Software und der eigentliche Effektor verschmelzen zunehmend zu einem Netzwerk. Ob ZenaTech die angekündigten Fähigkeiten technisch in der erforderlichen Zuverlässigkeit umsetzen kann, muss sich allerdings erst zeigen. Der P-1 befindet sich weiterhin in der Testphase, und auch die integrierte Softwareplattform ist ein Entwicklungsprojekt. Für Anleger ist deshalb die Unterscheidung zwischen Produktvision und einsatzfähigem System entscheidend.

Der nächste Schritt muss in Richtung Beschaffung führen

Für Defense-Tech-Unternehmen reicht ein funktionierender Prototyp allein nicht aus. Militärische Kunden verlangen Tests, Sicherheitsprüfungen, robuste Lieferketten und häufig spezifische Zertifizierungen. ZenaTech arbeitet parallel daran, mehrere bestehende ZenaDrone-Plattformen für den US-Verteidigungsmarkt vorzubereiten. ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano waren im Mai in die Cybersicherheitsphase des Green-to-Blue-Verfahrens für die Blue-UAS-Zertifizierung eingetreten. Der Interceptor P-1 gehört allerdings nicht zu diesen drei genannten Plattformen. Entsprechend wäre es falsch, daraus bereits eine Blue-UAS-Zertifizierung des Abfangsystems abzuleiten. Der Fortschritt zeigt dennoch, dass ZenaTech versucht, die regulatorischen und sicherheitstechnischen Voraussetzungen für künftige staatliche Beschaffung aufzubauen. Beim P-1 werden dagegen zunächst die laufenden Tests entscheidend sein.

Griechenland zeigt, wo die großen Budgets entstehen

Für kleine Anbieter ist der 3,5-Milliarden-Dollar-Auftrag deshalb weniger als unmittelbare Umsatzchance interessant, sondern vielmehr als Signal für die Richtung der Verteidigungsbudgets. Griechenland kauft nicht einfach zusätzliche Raketen. Das Land baut eine Architektur auf, die ballistische Abwehr, klassische Luftverteidigung, Radarsensorik, zentrale Führung und explizite Drohnenabwehr miteinander verbindet. Genau solche Programme könnten den adressierbaren Markt für spezialisierte Counter-UAS-Technologien erheblich vergrößern. Gleichzeitig steigt jedoch der Wettbewerb. Rafael gehört zu den etablierten internationalen Verteidigungskonzernen mit erprobten Systemen und staatlichen Kunden. Hinzu kommen zahlreiche amerikanische, europäische und israelische Anbieter sowie junge Defense-Tech-Unternehmen. ZenaTech muss deshalb beweisen, dass ein günstiger Interceptor nicht nur auf dem Papier attraktiv ist, sondern zuverlässig funktioniert und sich in größere Verteidigungsarchitekturen integrieren lässt.

ZenaTech bleibt trotz Defense-Story ein spekulativer Titel

Dabei sollten Anleger die operative Realität des Unternehmens nicht ausblenden. ZenaTech erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von rund 8,40 Millionen kanadischen Dollar, verglichen mit 1,14 Millionen kanadischen Dollar im Vorjahreszeitraum. Rund 7,81 Millionen kanadische Dollar stammten aus dem Drone-as-a-Service-(DaaS)-Segment und damit überwiegend aus den zahlreichen übernommenen Vermessungsunternehmen. Gleichzeitig lag der Nettoverlust bei rund 26,55 Millionen kanadischen Dollar. Das Defense-Geschäft liefert damit bislang nicht den Großteil der Umsätze. Zudem weist ZenaTech selbst in seinen SEC-Unterlagen auf die Risiken eines jungen Unternehmens, die Integration der zahlreichen Akquisitionen, regulatorische Anforderungen und die Unsicherheit bei der Markteinführung neuer Drohnentechnologie hin. Ein wachsender Counter-UAS-Markt allein garantiert deshalb weder Aufträge noch Profitabilität.

Fazit: Drone Dome macht sichtbar, wie groß der Markt geworden ist

Der griechisch-israelische 3,5-Milliarden-Dollar-Deal liefert einen neuen Beleg dafür, dass Drohnenabwehr endgültig Teil großer nationaler Verteidigungsprogramme geworden ist. Athen kauft mit "Achilles Shield" einen mehrschichtigen Schutzschirm gegen Flugzeuge, Raketen, ballistische Bedrohungen und Drohnen - und Rafaels Drone Dome wird ausdrücklich zum Schutz strategischer Einrichtungen integriert. Parallel zeigen Angriffswellen mit hunderten oder sogar tausenden Drohnen, warum Streitkräfte zusätzlich nach Lösungen suchen, die günstiger und in größeren Stückzahlen einsetzbar sind als klassische Flugabwehrraketen. ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) versucht genau in diesem Teil des Marktes mit dem Interceptor P-1 und einer KI-gestützten Counter-UAS-Architektur Fuß zu fassen. Noch befindet sich das System in der Testphase, der Zielpreis von unter 5.000 US-Dollar muss sich erst in der Praxis bestätigen und Defense-Aufträge sind daraus nicht garantiert. Doch der Milliardenauftrag Griechenlands zeigt deutlich, dass der Kampf gegen Drohnen längst kein Nischenproblem mehr ist. Für ZenaTech beginnt damit nicht automatisch das Milliardengeschäft - aber der Markt, in den das Unternehmen hinein entwickeln will, wird gerade mit Milliardenbudgets aufgebaut.

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Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Hellenic Republic Ministry of National Defence - "Achilles Shield" Dome Agreement Signing in Tel Aviv

https://www.mod.mil.gr/en/achilles-shield-dome-agreement-signing-in-tel-aviv

Reuters - Israel signs $3.5 billion air defence deal with Greece

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/israel-signs-35-billion-air-defence-deal-with-greece-2026-08-31

Rafael Advanced Defense Systems - Corporate Report / Drone Dome

https://www.rafael.co.il/wp-content/uploads/2025/02/Refael_ENGLISH100225MINA_All_compressed.pdf

Reuters - Russian drone barrage on Kyiv enters fifth day, disrupting life across capital

https://www.reuters.com/world/europe/russian-drone-barrage-kyiv-enters-fifth-day-disrupting-life-across-capital-2026-08-31/

ZenaTech - ZenaTech's ZenaDrone Begins Testing Phase for Interceptor P-1 Counter-UAS Drone Platform

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform

ZenaTech - ZenaTech's ZenaDrone Interceptor P-1, Single-Use Autonomous Interceptor Drone, Targeted to Sell for Under $5,000 USD

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-interceptor-p-1-single-use-autonomous-interceptor-drone-targeted-to-sell-for-under-5000-usd

ZenaTech - ZenaTech Developing an Integrated Counter-UAS System Pairing the Interceptor P-1 Low-Cost Drone with Zena AI Detection and Swarm Command Software

https://www.zenatech.com/zenatech-developing-an-integrated-counter-uas-system-pairing-the-interceptor-p-1-low-cost-drone-with-zena-ai-detection-and-swarm-command-software

ZenaTech - ZenaTech Advances Three ZenaDrone Defense Platforms Through Blue UAS Certification Pathway

https://www.zenatech.com/zenatech-advances-three-zenadrone-defense-platforms-through-blue-uas-certification-pathway

SEC - ZenaTech, Inc. Management Discussion & Analysis - Three Months Ended March 31, 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1997403/000137647426000412/zt_ex99z2.htm

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