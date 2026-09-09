Die globalen Aktienmärkte bleiben insgesamt schwierig. Bedingt durch die Krisen und Kriege. Wir werfen heute einen genauen Blick auf 3 Unternehmen und deren Aktien, die normalerweise in einigen Wachstumsdepots beinhaltet sein könnten. Den Anfang macht der Augsburger Getriebe-Spezialist Renk, der trotz glänzender Fundamentaldaten an der Börse zuletzt abgestraft wurde. Danach durchleuchten wir den schon fortgeschrittenen, aber schmerzhaften Umbau beim bayrischen Vorzeige-Autobauer BMW, der Anleger zuletzt mit schwachen Margen schockiert hat. Zum Abschluss präsentieren wir Ihnen eine Company, die noch bei vielen eine Art "Geheimtipp" ist: Volatus Aerospace. Der kanadische Drohnen-Spezialist hat gerade einen wichtigen Meilenstein erreicht und könnte aus charttechnischer Sicht vor einem Ausbruch nach oben stehen. Anschnallen, denn es dürfte spannend werden!Den vollständigen Artikel lesen ...
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