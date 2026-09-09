Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Die Kursaal Bern AG hat das erste Halbjahr 2026 in einem anspruchsvollen Umfeld positiv abgeschlossen und konnte sich bei allen erfolgsbasierten Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern. Dies trotz des grossen Drucks auf die Schweizer Wirtschaft infolge anhaltender geopolitischer Verwerfungen. Das positive Ergebnis liegt in grossen Teilen an der Entwicklung im Segment Casinos, wobei insbesondere das Onlinecasino hohe Erwartungen erfüllt hat.
Das erste Halbjahr in Zahlen:
Geschäftsverlauf
Die terrestrischen Spielbanken in der Schweiz agieren insgesamt in einem leicht rückläufigen Markt, in dem die Kursaal Bern Gruppe ihre Stellung behaupten konnte. Demgegenüber hat sie mit ihrem Onlinecasino 7Melons.ch Anteile hinzugewonnen.
Im Kongresszentrum zeigten sich Volatilität und Kurzfristigkeit im Buchungsverhalten. Hier schlug sich die unsichere ökonomische Lage im Budget und einer zurückhaltenden Kaufbereitschaft der Kundschaft nieder. Der Kultursaal Bern hat sich im zweiten Jahr mit mehreren ausverkauften Shows bewährt.
Das Swissôtel Kursaal Bern ist 2026 gut gestartet. Diese Entwicklung schwächte sich jedoch mit Beginn des Nahost-Kriegs im Februar ab. Eine zunehmende Preissensibilität der Gäste war spürbar. Erschwerend wirkt sich zudem der starke Schweizer Franken aus. Die Monate Mai und Juni lagen über den Erwartungen. Im Mai hat die Eishockey-WM mit der kanadischen Nationalmannschaft, die zu Gast war, positiv zu Buche geschlagen.
Die Gastronomie ist zum Teil verhalten ins Jahr gestartet. Das Restaurant Yù war mit dem erfolgreichen Asian Dream Buffet wie gewohnt gut gebucht. Nach der Sommerpause, Ende September, wird es wieder seinen Betrieb aufnehmen. Der Rooftop Grill bringt wie immer im Sommer zahlreiche zusätzliche Gäste ins Haus. Das Giardino Restaurant & Bar, beliebt bei Gästen aus dem Kongresszentrum und dem Hotel, zeigte im ersten Halbjahr unterschiedliche Auslastungen.
Mitarbeitende
Nachhaltigkeit
Optimistisch in das zweite Halbjahr
Im Herbst startet die «heisse Phase» im Kongressgeschäft. Dies wirkt sich positiv auf die anderen Geschäftsbereiche aus. Neue Event-Angebote wie die Rooftop Tavolata werden zusätzlich die Attraktivität des Kursaal Bern für seine Kundschaft steigern.
Doch die geopolitischen Spannungen und ihre schon genannten wirtschaftlichen Auswirkungen können weiterhin Geschäftsbereiche beeinflussen, zu einer erhöhten Unsicherheit führen und sich auf das Konsumverhalten auswirken.
Die Kursaal Bern AG bleibt jedoch optimistisch und begegnet den Herausforderungen mit einem strengen Kostenmanagement. Gleichzeitig arbeitet sie an einer grösseren Marktpräsenz, sowohl national als auch international. Ziel ist es, das Profil des Kursaal Bern zu schärfen, in dem er sich als führendes Schweizer Kongresszentrum noch stärker auf Geschäftskunden ausrichtet.
Unter www.kursaal-bern.ch/geschaeftsberichte finden Sie den vollständigen Halbjahresbericht 2026 der Kursaal Bern AG.
Kontakt
ÜBER DEN KURSAAL BERN
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kursaal Bern AG
|Kornhausstrasse 3
|3013 Bern
|Schweiz
|Telefon:
|+41 31 339 55 00
|E-Mail:
|investoren@kursaal-bern.ch
|Internet:
|https.//kursaal-bern.ch
|ISIN:
|CH0001613295
|Börsen:
|BX Berne eXchange
|EQS News ID:
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2396172 09.09.2026 CET/CEST