Kursaal Bern AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende
2025 hat die Kursaal Bern AG trotz eines anspruchsvollen Umfelds die Erwartungen erfüllt. Für das vergangene Geschäftsjahr wurde erneut eine gute operative Rentabilität ausgewiesen, auch wenn das anteilige Jahresergebnis mit CHF 3.7 Mio. etwas niedriger ausfiel als im Vorjahr (CHF 4.2 Mio.). In einer immer noch sehr guten EBITDA-Marge spiegeln sich die positiven Wirkungen eines effizienten Kostenmanagements und effektiver Prozessoptimierungen wider. Die Eigenkapitalquote stieg abermals an.
In Zahlen zeigte sich 2025 folgendermassen (Veränderungen zum Vorjahr in Klammern)
Besondere Herausforderungen waren die gesperrte Kornhausbrücke für die Gastronomie und der Markt der terrestrischen Casinos. Die Grand Casino Kursaal Bern AG und die Casino Neuchâtel SA mussten einen Rückgang des Bruttospielertrags verzeichnen. Demgegenüber konnte jedoch das Onlinecasino 7melons.ch ein erfreuliches Wachstum aufweisen.
ÜBER DEN KURSAAL BERN
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kursaal Bern AG
|Kornhausstrasse 3
|3013 Bern
|Schweiz
|Telefon:
|+41 31 339 55 00
|E-Mail:
|investoren@kursaal-bern.ch
|Internet:
|https.//kursaal-bern.ch
|ISIN:
|CH0001613295
|Börsen:
|BX Berne eXchange
|EQS News ID:
|2316182
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2316182 28.04.2026 CET/CEST