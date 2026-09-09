Wenn Kapital in KI, Strominfrastruktur und Energiewende fließt, entstehen an der Börse oft die spannendsten Schnittstellen zwischen dem vorherrschenden Trend und der tatsächlichen Bewertung. Genau dort treffen robuste Auftragsbücher, neue Ertragsmodelle und steigende Margen auf bereits hohe Erwartungen der Anleger. Der folgende Kommentar zeigt, welche Chancen sich aus diesem Mix ergeben, wo die Zahlen bereits überzeugen - und an welchen Punkten der Markt noch den Beweis für eine nachhaltige Neubewertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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